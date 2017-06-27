Васильева наградила лауреатов конкурса "Моя страна — моя Россия 2017"

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева вручила памятные медали и дипломы победителям ежегодного всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия", который проводится с 2003 года в целях привлечения молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сёл.

Торжественная церемония награждения, приуроченная к празднованию Дня молодежи, состоялась во вторник в Москве на площадке Минобрнауки РФ.

"Этот конкурс традиционно объединяет самых инициативных ребят из наших регионов. Я могу сказать, что сегодня здесь представлено 62 региона, в этом конкурсе участвовало 7 тысяч наших молодых инициативных ребят", — сказала Васильева, открывая церемонию награждения.

Она отметила патриотическую составляющую проектов, представленных на конкурс, отметив, что патриотизм — это "даже не миссия, а состояние души". Министр подчеркнула, что все проекты имеют "очень четкую региональную привязанность" и возможность практической реализации.

"Вы большие молодцы, что начали задумываться о развитии туризма в каждом регионе", — также обратилась к собравшимся министр. По ее словам, важно обращать внимание на развитие внутреннего туризма в России. Васильева поздравила участников конкурса с Днем молодежи.

Среди проектов-победителей — проект создания регионального аэропорта в Рязанской области, проект по очистке питьевой воды (Архангельская область), графическая концепция празднования 1000-летия города Суздаль (Владимирская область), квест-игра "Мой путь на завод" (Свердловская область) и квест "Путешествие по истории древнего мира" (Татарстан), проект создания фермерского хозяйства (Московская область) и другие. Организаторами Конкурса выступают министерство образования и науки Российской Федерации, общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы".

Также наградами в этом году были отмечены молодежные проекты по адаптации иностранных студентов, совершенствованию организации дорожного движения, использованию альтернативных источников энергии для нужд сельского хозяйства, развитию внутреннего туризма, развитию программ профориентации для школьников и организации волонтерского движения.