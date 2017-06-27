В Приволжье пройдет социальная интерактивная акция «Капитан Доверие»

С 7 по 16 июля в девяти приволжских городах России будет проходить социальная акция "Капитан Доверие", направленная на популяризацию детского телефона доверия по единому общероссийскому номеру 8 (800) 200-01-22. Об этом сообщили в Фонде поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Главная цель акции, которую проводит фонд, заключается в том, чтобы в необычной, увлекательной форме рассказать детям и взрослым о службе экстренной психологической помощи — детском телефоне доверия, а также довести до детей, подростков, их пап и мам, что в любой, даже самой трудной, запутанной ситуации они могут совершенно бесплатно и анонимно обратиться за помощью и поддержкой к квалифицированному психологу, набрав номер 8 (800) 200-01-22.

Погрузиться в атмосферу увлекательного приключения подростки и их родители смогут 7 июля в Казани, 8 июля — в Ульяновске, 10 июля — в Тольятти, 11 июля — в Самаре, 12 июля — в Сызрани, 13 июля — в Балакове, 14 июля — в Саратове, 15 июля — в Камышине, 16 июля — в Волгограде. В будние дни акция стартует в 18.00 по местному времени, в выходные — в 11.00.

В каждом из городов модераторы будут рассказывать о телефоне доверия, о том, как и чем могут помочь психологи-консультанты, с какими проблемами к ним обращаются дети, подростки, их родители и педагоги.

В каждом городе можно принять участие в познавательных конкурсах, интерактивном квесте и необычном флешмобе. Главным героем всего действа станет Капитан Доверие. Вместе с участниками акции ему предстоит победить пиратов, имена которых — Тревога, Злоба и Одиночество. В игровой форме дети и подростки смогут узнать, как преодолеть страхи, справиться с негативными чувствами, наладить отношения с родителями и сверстниками. Капитан Доверие поделится с ними своей историей о том, как детский телефон доверия помог ему лучше понять себя и окружающих и превратиться из недоверчивого, замкнутого, одинокого подростка в радостного и открытого молодого человека.

Участникам предстоит пройти череду увлекательных испытаний, чтобы в итоге подняться на корабль и отыскать сундук, спрятанный хитрыми пиратами, в котором будет заперт заветный телефон — символ того, что помощь всегда находится на расстоянии звонка. В этот сундук все желающие смогут без указания имен опустить листочки с личными вопросами. Ответы на них, а также много полезной информации о службе психологической помощи можно будет найти на сайте детского телефона доверия http://www.telefon-doveria.ru/.

"Взросление — очень сложный процесс, и он не обходится без конфликтов в школе и дома, без ссор с друзьями, сложностей в отношениях с родителями, переживаний, связанных с первой любовью. Сталкиваясь с этой бурей эмоций впервые в своей жизни, взрослеющий человек переживает ее особенно остро. И уже сама возможность обсудить проблему, выговориться и попросить совета может стать первым шагом к преодолению запутанной ситуации, — считает заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Елена Куприянова. — Уже более семи лет существует детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8 (800) 200-01-22, позвонив на который, дети, подростки и родители могут анонимно и бесплатно получить помощь квалифицированного психолога. Мы уверены, что акция "Капитан Доверие" благодаря своему необычному формату будет интересна для ребят. А самое главное, они запомнят номер телефона доверия и в трудную минуту обратятся за помощью".