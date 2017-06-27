Самая большая костровая площадка - легендарный "Артек" обрел арену

В июне легендарный "Артек" празднует свой 92-й День рождения. Нынешний День рождения первый после окончания основного этапа реконструкции. Всего же с 2014 г. было реконструировано более 277 тысяч квадратных метров различных площадей.

Одним из центральных событий, приуроченных к празднику, стало открытие самой большой костровой площадки детского центра – концертно-эстрадного комплекса "Артек-Арена".

Фотолента подготовлена в медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня".