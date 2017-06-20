В "Музеоне" пройдет благотворительная акция "Цветы жизни должны танцевать"

На открытии V Московского международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show в парке Музеон в 2016г. Архивное фото

На открытии V Московского международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show в парке Музеон в 2016г. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Благотворительная акция "Цветы жизни должны танцевать" от Благотворительного фонда "Подсолнух" Тимура Бекмамбетова и французского дизайнера Александра Данга пройдет с 29 июня по 9 июля в парке "Музеон" в рамках Фестиваля садов и цветов "Moscow Flower Show" . Инсталляция "Танцующие цветы", побывавшая в Италии, Гонконге, США, Колумбии и Южной Корее, поможет собрать средства на дорогостоящие лекарства для "цветов жизни" – детей с нарушениями иммунитета из России.

Помочь детям может любой гость "Moscow Flower Show". Для этого достаточно прийти на площадку "Цветы жизни должны танцевать" и выбрать за благотворительное пожертвование любой "танцующий цветок", сделанный руками маленьких подопечных фонда под руководством Александра Данга. Также гости мероприятия могут за благотворительный взнос принять участие в творческом мастер-классе.

Программа благотворительных акций

26 июня с 16.00 до 18.00 – встреча художника и дизайнера Александра Данга с подопечными Фонда "Подсолнух" в Российской детской клинической больнице (знакомство, создание "танцующих цветов" для парка "Музеон")

28 июня – акция "Цветок надежды" в рамках "MoscowFlower Show" (звезды кино и телевидения со своими детьми строят мини-сады под руководством опытных специалистов, посаженные цветы и деревья продадут на аукционе в пользу благотворительных фондов).

29 июня – Торжественное открытие фестиваля "MoscowFlower Show" при участии мэра Москвы Сергея Собянина. Презентация акции "Цветы жизни должны танцевать" при участии художника Александра Данга.

1 июля в 14.00 – встреча с художником и дизайнером Александром Дангом в павильоне "Школа" парка "Музеон" (презентация проекта, мастер-класс).