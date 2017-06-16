Московские дети-инвалиды пройдут реабилитацию в Крыму

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Москва закупит услуги по реабилитации более чем для тысячи детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста на крымском побережье, говорится в сообщении на официальном сайте Мэра Москвы. Курс комплексной реабилитации они смогут пройти с августа по ноябрь этого года.

Курс включает социально-психологическую и социокультурную адаптацию, услуги по медицинской реабилитации и восстановительную терапию. Также в него войдут физиотерапия, грязе- и водолечение, ароматерапия, лечебный массаж и терренкур.

Организаторов определят с помощью открытых городских конкурсов на Портале поставщиков, оператором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Документация размещена на Портале поставщиков. Заявку на участие необходимо подать до 23 июня.