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Детские вопросы

Угроза осложнений. Шестилетней девочке срочно нужна операция на сердце

10:0016.06.2017
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© Вера КостамоУгроза осложнений. Шестилетней девочке срочно нужна операция на сердцеУгроза осложнений. Шестилетней девочке срочно нужна операция на сердце
© Вера Костамо

У Арины Муллаяновой из башкирского города Туймазы врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. Девочке необходима операция. Пока ее можно сделать щадящим способом, без вскрытия грудной клетки и тяжелого наркоза. Операцию Арине готовы провести в Республиканском кардиоцентре (РКЦ, Уфа) по госквоте, вот только дорогой окклюдер — специальное устройство, которым закроют дефект, — нужно будет оплатить родителям. У них такой возможности нет…

Семья Муллаяновых — Арина, ее младшая сестра Настя, мама Наталья и папа Равиль — живут в небольшом городе Туймазы в нескольких часах езды от Уфы. Мама преподает русский язык в школе, папа работает водителем.

Арина в сентябре собирается пойти в школу. Девочка уверена, что готова к учебе, она уже умеет читать и писать. Но пока не знает, что от поступления в первый класс ее отделяют не только три летних месяца, но еще и срочная операция на сердце.

Мама с папой не решаются подготовить Арину к тому, что ей предстоит, — они еще и сами пока не готовы к тяжелым испытаниям. Врачи говорят, что операцию необходимо делать сейчас, пока не начались серьезные школьные нагрузки.

© Вера КостамоСемья Муллаяновых живет в небольшом городе Туймазы в нескольких часах езды от Уфы
© Вера Костамо
Семья Муллаяновых живет в небольшом городе Туймазы в нескольких часах езды от Уфы

Наталья рассказывает, что шумы в сердце дочери педиатры услышали в роддоме, поставили диагноз под вопросом: врожденный порок сердца, открытый артериальный проток — и рекомендовали наблюдаться у кардиолога.

Врач родителей успокоил и сказал, что шумы дело обычное, бывают у каждого второго младенца и что скоро все пройдет. Пять лет Арина регулярно обследовалась, и никаких симптомов заболевания не проявлялось, и об операции врачи не заговаривали.

— Арина всегда была очень активная, любознательная, общительная, могла целый день бегать. А за последние месяцы вдруг резко ослабела. Как-то поднималась по лестнице и говорит: "Что-то я, мама, устала", — рассказывает Наталья.

Арина начала часто простужаться, подолгу болеть и стала жаловаться на боли в области сердца. Потеряла аппетит.

Весной девочка проходила медицинскую комиссию перед школой, и ее направили на обследование в Республиканский кардиологический центр в Уфе. После УЗИ кардиолог посоветовал как можно скорее провести Арине операцию, так как сердце уже работает с заметной перегрузкой, могут развиться серьезные осложнения.

© Вера КостамоАрина любит розовый цвет и музыку. На выпускной в детском саду она попросила купить воздушное розовое платье и небольшой синтезатор
© Вера Костамо
Арина любит розовый цвет и музыку. На выпускной в детском саду она попросила купить воздушное розовое платье и небольшой синтезатор

— Мы надеялись, что это ошибка и диагноз не подтвердится. А сейчас мы ни о чем другом не можем думать. Не спим ночами, — говорит Наталья.

Арина любит розовый цвет и музыку. На выпускной в детском саду она попросила купить воздушное розовое платье и небольшой синтезатор. Разные мелодии Арина подбирает по слуху, ноты девочка пока не изучала. Ее очень поддерживают папа и дедушка. Арина с дедушкой даже устраивают семейные концерты: дедушка поет, а внучка ему аккомпанирует.

Недавно у Арины был первый в жизни экзамен — она поступала в музыкальную школу: "Мама, я буду очень стараться, окончу школу и стану воспитателем, хочу учить малышей всему".

Когда Арину приняли в музыкальную школу, в семье был праздник. А сейчас родители даже не знают, можно ли дочке учиться в двух школах сразу, выдержит ли ее сердце такую нагрузку.

© Вера КостамоПосле обследований врачи посоветовали как можно скорее провести Арине операцию, так как сердце уже работает с заметной перегрузкой, могут развиться серьезные осложнения
© Вера Костамо
После обследований врачи посоветовали как можно скорее провести Арине операцию, так как сердце уже работает с заметной перегрузкой, могут развиться серьезные осложнения

Арина раскладывает перед младшей сестрой пазлы с цифрами и буквами.

— Смотри, Настя: это буква А, а какого она цвета?

— Класная, — улыбается Настя, которая еще не все буквы выговаривает.

— Правильно, молодец.

Арина строит из мягких пазлов домик, Настя сразу повторяет за старшей сестрой. Сестры не очень похожи друг на друга: Арина — вылитый папа, а Настя — копия мамы. Как-то однажды Арина спросила родителей, кто она — русская или татарка. Они ответили дочери, что и русская, и татарка — пополам.

Арина теперь так и представляется: русская татарка, будущий воспитатель и музыкант.

В наших силах сделать так, чтобы все Аринины трудности остались позади и ее мечты осуществились.

© Вера КостамоАрина мечтает стать музыкантом и воспитателем
© Вера Костамо
Арина мечтает стать музыкантом и воспитателем

Для спасения Арины Муллаяновой не хватает 339 200 руб.

Сердечно-сосудистый хирург РКЦ Руслан Тугузбаев (Уфа): "У Арины открытый артериальный проток, сердце девочки уже работает с перегрузкой, есть риск развития нарушений сердечной деятельности. Откладывать операцию нельзя. Мы проведем ее эндоваскулярным способом, закроем проток с помощью окклюдера. Операция поможет предотвратить опасные осложнения".

Стоимость окклюдера 339 200 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Арине Муллаяновой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

Экспертная группа Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов в Российской Федерации. Создан в 1996 году как журналистский проект для помощи людям, которые оказались в отчаянном положении. Фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты "Коммерсантъ" и на сайте rusfond.ru, а также в 174 партнерских региональных СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом". Всего собрано свыше 9,828 млрд руб. В 2017 году (на 8 июня) собрано 758 204 224 руб., помощь получили 1027 детей, протипировано 4017 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра.

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