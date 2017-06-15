1000-й благобегун присоединился к команде фонда "Арифметика добра"

11 июня 2017 года к команде благотворительного фонда "Арифметика добра", официального партнера Московского марафона, присоединился 1000-й благобегун. Как сообщили в фонде, непосредственно перед Красочным забегом на сайте зарегистрировался юбилейный атлет, который бежит не только ради спортивных достижений, но и информирует людей о том, как правильно помогать детям, оставшимся без попечения родителей.

Только на Красочном забеге более 200 благобегунов и почти столько же человек с наклейками "Бегу за сирот!" вышли на дистанцию, чтобы привлечь внимание к проблемам детей-сирот. На этом этапе к команде "Арифметики добра" присоединился и певец Влад Топалов: "Этот забег я пробежал на одном дыхании, ведь я делал это не ради спортивных результатов, а потому что хотел помочь тем детям, которые остались без родителей. Бежать рядом с ребятами, которым помогаешь, — это лучшая мотивация".

В этом забеге благобегуны фонда бежали вместе с 15 подопечными программы "Шанс", которые приехали из разных уголков России — Красноярского края, Тверской, Липецкой, Новосибирской и Владимирской областей, а также из Удмуртской Республики, республик Коми и Марий Эл.

Для ребят из детских домов поездка в Москву — это возможность не только принять участие в самом ярком забеге лета, но и социализироваться, так как все мероприятия были разработаны именно с этой целью. "Я безумно рад, что получилось приехать на марафон. В этом году это стало одним из самых ярких событий в моей жизни! — делится эмоциями Азат, один из 15 отважных марафонцев "Арифметики добра". — Очень много народу пробежало вместе с нами. Здорово было увидеть и познакомиться с теми, кто бежит за благое дело, быть рядом с ними и стать сопричастным этому событию".

Все собранные во время забегов средства благотворительный фонд "Арифметика добра" направляет на оплату индивидуальных уроков по программе "Шанс" для старшеклассников из детских домов.

Любой желающий может стать благобегуном фонда "Арифметика добра" и пробежать дистанцию с важной миссией — внести личный вклад в дело помощи детям-сиротам. Все средства, собранные во время серии забегов, пойдут на поддержку образовательной программы "Шанс". Получить информацию о движении благобегунов и присоединиться к их числу можно на сайте фонда.