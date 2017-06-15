США
15.0615 июня10:37МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Каспржак: чтобы добиться успеха, нужно достичь предела возможностей

10:3315.06.2017
0180
© РИА Новости / Владислав СергиенкоДиректор МДЦ Артек Алексея Каспржака с воспитанникамиДиректор МДЦ Артек Алексея Каспржака с воспитанниками
© РИА Новости / Владислав Сергиенко

Ко дню рождения "Артека" в медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня" директор "Артека" Алексей Каспржак дал интервью участникам медиа-отряда "Артека" Юлии Шишко и Максиму Православнову.

– Алексей Анатольевич, по работе вам приходится постоянно общаться с детьми. Не ревнуют ли Вас к "Артеку" ваши собственные дети? 

– Нет, они не ревнуют. Они даже собираются стать директорами "Артека", причем все, по очереди. Мой четырехлетний сын Марк пришел на нашу "массовку" (самодеятельное праздничное мероприятие в "Артеке" – прим. ред.) и сказал: "Папа, еще чуть-чуть времени пройдет, и ты куда-нибудь пойдешь, а я буду вон там". 

Когда проявляется ревность? Когда не учтены интересы человека. Поэтому надо просто стараться каждому уделить достаточно времени. 

– Есть ли у вас жизненный девиз, и если есть, то как он звучит? 

– Это зависит от ситуации, но я всегда говорю себе: "Делай, что должен, и будь что будет". 

Многие из вас знают историю художника Винсента Ван Гога. Он прожил жизнь в нищете и был мало кому известен. Но жизненной целью Ван Гога было делиться с миром своим творчеством. И со временем люди признали его картины, и теперь его творчество высоко ценится в мире! 

© РИА НовостиДиректор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак в медиа-кампусе
© РИА Новости
Директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак в медиа-кампусе
– Правда ли, что в будущем наша Республика детства "Артек" превратится в образовательный центр? 

– Мы и так уже стали образовательным центром, как мы это понимаем. Все привыкли, что образование – это парта, класс, учитель у доски и определённый набор содержания, который должен быть передан из одной головы в другую. Мы же считаем, что образование можно получать везде, например, у костра. Кстати, мы первые в стране официально пытаемся вернуть костры в жизнь детских лагерей. 

Образование можно получить и на "массовке", и на сцене, и в наших сетевых образовательных модулях – СОМах. Кстати, откуда совсем недавно взялись СОМы? Мы попытались придумать образовательную технологию, которую можно было бы использовать не только у нас в "Артеке", но и в любой школе. 

Мы считаем, что классические понятия "предмет", "урок" и даже "класс" начинают себя изживать, потому что дети в последнее время сильно изменились. Поэтому мы и придумали сетевые образовательные модули, в которых происходит обучение сразу по нескольким предметам, в них может участвовать не только учитель, но и вожатый, профессионал из какой-то области. И заниматься можно в любом месте – как в классе, так и под открытым небом. 

Мы хотим, чтобы образование стало естественным процессом в нашей жизни. Время – самый ценный ресурс, и нужно эффективно им пользоваться.

© РИА НовостиДиректор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак в медиа-кампусе
© РИА Новости
Директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак в медиа-кампусе

– Ходят разговоры, что хотят убрать "абсолюты" (тихий час в "Артеке" — прим. ред.). Но график занятий в "Артеке" очень насыщенный, и нам будет тяжело выдержать его без дневного сна…

– Считаю, что нужно дойти до предела возможностей, до того момента, когда каждый день в определенный момент ты начинаешь говорить себе: "Ну, еще чуть-чуть". Это очень важно. 

Есть немало взрослых и умудренных жизнью людей, которые вечно себя жалеют и ищут виноватых в том, что с ними происходит. Нечего себя жалеть! Надо упорно идти к цели, тогда из вас получатся великие актёры, инженеры, менеджеры и мамы.

Кстати, быть мамой – тоже работа, мягко говоря, непростая. Как говорил Уинстон Черчилль, "легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей". Нужно себя пробовать.

Комментировать
+
Детские вопросы
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена