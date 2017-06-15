Каспржак: чтобы добиться успеха, нужно достичь предела возможностей

Ко дню рождения "Артека" в медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня" директор "Артека" Алексей Каспржак дал интервью участникам медиа-отряда "Артека" Юлии Шишко и Максиму Православнову.

– Алексей Анатольевич, по работе вам приходится постоянно общаться с детьми. Не ревнуют ли Вас к "Артеку" ваши собственные дети?

– Нет, они не ревнуют. Они даже собираются стать директорами "Артека", причем все, по очереди. Мой четырехлетний сын Марк пришел на нашу "массовку" (самодеятельное праздничное мероприятие в "Артеке" – прим. ред.) и сказал: "Папа, еще чуть-чуть времени пройдет, и ты куда-нибудь пойдешь, а я буду вон там".

Когда проявляется ревность? Когда не учтены интересы человека. Поэтому надо просто стараться каждому уделить достаточно времени.

– Есть ли у вас жизненный девиз, и если есть, то как он звучит?

– Это зависит от ситуации, но я всегда говорю себе: "Делай, что должен, и будь что будет".

Многие из вас знают историю художника Винсента Ван Гога. Он прожил жизнь в нищете и был мало кому известен. Но жизненной целью Ван Гога было делиться с миром своим творчеством. И со временем люди признали его картины, и теперь его творчество высоко ценится в мире!

© РИА Новости Директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак в медиа-кампусе © РИА Новости Директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак в медиа-кампусе

– Мы и так уже стали образовательным центром, как мы это понимаем. Все привыкли, что образование – это парта, класс, учитель у доски и определённый набор содержания, который должен быть передан из одной головы в другую. Мы же считаем, что образование можно получать везде, например, у костра. Кстати, мы первые в стране официально пытаемся вернуть костры в жизнь детских лагерей.

Образование можно получить и на "массовке", и на сцене, и в наших сетевых образовательных модулях – СОМах. Кстати, откуда совсем недавно взялись СОМы? Мы попытались придумать образовательную технологию, которую можно было бы использовать не только у нас в "Артеке", но и в любой школе.

Мы считаем, что классические понятия "предмет", "урок" и даже "класс" начинают себя изживать, потому что дети в последнее время сильно изменились. Поэтому мы и придумали сетевые образовательные модули, в которых происходит обучение сразу по нескольким предметам, в них может участвовать не только учитель, но и вожатый, профессионал из какой-то области. И заниматься можно в любом месте – как в классе, так и под открытым небом.

Мы хотим, чтобы образование стало естественным процессом в нашей жизни. Время – самый ценный ресурс, и нужно эффективно им пользоваться.

© РИА Новости Директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак в медиа-кампусе © РИА Новости Директор МДЦ "Артек" Алексей Каспржак в медиа-кампусе

– Ходят разговоры, что хотят убрать "абсолюты" (тихий час в "Артеке" — прим. ред.). Но график занятий в "Артеке" очень насыщенный, и нам будет тяжело выдержать его без дневного сна…

– Считаю, что нужно дойти до предела возможностей, до того момента, когда каждый день в определенный момент ты начинаешь говорить себе: "Ну, еще чуть-чуть". Это очень важно.

Есть немало взрослых и умудренных жизнью людей, которые вечно себя жалеют и ищут виноватых в том, что с ними происходит. Нечего себя жалеть! Надо упорно идти к цели, тогда из вас получатся великие актёры, инженеры, менеджеры и мамы.

Кстати, быть мамой – тоже работа, мягко говоря, непростая. Как говорил Уинстон Черчилль, "легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей". Нужно себя пробовать.