Летние экспресс-курсы открылись в детских технопарках Москвы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На территории технопарка "Мосгормаш" школьники познакомятся с робототехникой, геоинформатикой и современной космонавтикой, а в технополисе "Москва" — с нанотехнологиями, авиацией и промышленным дизайном, сообщает сайт mos.ru.



Занятия проводят педагоги ведущих вузов Москвы — МГТУ имени Баумана, МАИ, Московского политехнического университета, МИИГАиК и МТИ. Ребятам расскажут, что такое композитные материалы, обучат основам 3D-моделирования.



На курсе по геоинформатике учащиеся поработают над проектами "Зачем мне ГЛОНАСС?" и "Откуда берутся карты?". Два модуля курса "Современная космонавтика" — "Ракетостроение" и "Орбита" — посвящены проектированию. На курсе авиации старшеклассники смогут самостоятельно создать проект конструкции гражданского авиалайнера.



Занятия будут проходить с понедельника по пятницу.