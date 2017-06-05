Подопечные "Арифметики добра" примут участие в Красочном забеге

Пятнадцать детей из детских домов, подопечные благотворительного фонда "Арифметика добра", официального партнера Московского Марафона, приедут в столицу из разных городов России, чтобы принять участие в самом ярком забеге — Красочном! Об этом сообщается в пресс-релизе фонда. Юных марафонцев ждет увлекательная программа: спортивная подготовка с профессиональными бегунами перед забегом, обзорная экскурсия по Москве, психологические тренинги. Все мероприятия разработаны для лучшей социализации детей-сирот, а также для поощрения их стараний в образовательной программе "Шанс".

Все ребята, которые приедут на Красочный забег, показали отличные результаты в рамках образовательной программы фонда "Шанс", более того, многие из них активно занимаются спортом. 11 июня вместе со сторонниками "Арифметики добра" дети пробегут 5 км вокруг Олимпийского комплекса через четыре зоны, где будут рассыпать яркие краски холи.

"В 2016 году ребята, подопечные Фонда, познакомились с Дмитрием Тарасовым, директором Московского Марафона, и впервые пробежали 10-километровую дистанцию, — рассказывает Анастасия Ложкина, директор по фандрайзингу благотворительного фонда "Арифметика добра". — И тогда мы поняли, что это отличная возможность для их социализации. Наши подопечные сами планируют свою поездку: выбирают билеты, собирают документы, продумывают всю логистику. Безусловно, подготовка к такому путешествию проходит под чутким наблюдением специалистов Фонда. Для ребят это большой прорыв: они видят цель и к ней идут. Более того, они знакомятся с благобегунами, которые поддерживают и помогают им получать дополнительные уроки. Осознание того, что людям не все равно, сильно поддерживает их".

Николай из Красноярска занимается в образовательной программе "Шанс" уже второй год, в этом году его ожидают вступительные экзамены: "Я обязательно приеду и приму участие в Красочном забеге. Недавно мы бежали одну из дистанций марафона в своем городе. Было здорово! И для меня очень важно приехать в Москву, пробежать маршрут с моим благобегуном, тренерами и преподавателями. Более того, это мое первое самостоятельное путешествие. Я уверен, что все сложится прекрасно. Когда буду работать, я тоже обязательно стану благобегуном".

Получить информацию о движении благобегунов и присоединиться к их числу можно на сайте фонда.