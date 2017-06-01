ОНФ проверит готовность детских лагерей к летнему сезону

В День защиты детей Общероссийский народный фронт (ОНФ) начнет мониторинг готовности детских лагерей к летнему сезону, сообщила пресс-служба организации.

"1 июня, в День защиты детей, стартует мониторинг ОНФ по готовности детских лагерей к летнему сезону. Его цель — проверить соблюдение в детских лагерях санитарных правил и нормы, наличие образовательных и досуговых программ, отвечающих интересам и потребностям ребенка, в том числе в рамках Года экологии", — говорится в сообщении.

Как отметила координатор проекта ОНФ "Равные возможности — детям" Любовь Духанина, одной из проблем организации детского отдыха остается отсутствие базового подхода к оздоровительной кампании и долгосрочных региональных целевых программ в этой сфере.

"Недопустимо, когда из поля зрения региональных властей выпадают такие важнейшие аспекты организации летнего отдыха, как его доступность для детей из малообеспеченных семей, детей с ОВЗ, для ребят, проживающих в сельской местности", — цитирует пресс-служба движения Духанину.