ОНФ проверит готовность детских лагерей к летнему сезону

В День защиты детей Общероссийский народный фронт (ОНФ) начнет мониторинг готовности детских лагерей к летнему сезону, сообщила пресс-служба организации.
Как отметила координатор проекта ОНФ "Равные возможности — детям" Любовь Духанина, одной из проблем организации детского отдыха остается отсутствие базового подхода к оздоровительной кампании и долгосрочных региональных целевых программ в этой сфере.
"Недопустимо, когда из поля зрения региональных властей выпадают такие важнейшие аспекты организации летнего отдыха, как его доступность для детей из малообеспеченных семей, детей с ОВЗ, для ребят, проживающих в сельской местности", — цитирует пресс-служба движения Духанину.