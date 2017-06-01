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Детские вопросы

Антисоциальные сети: как реагировать на травлю ребенка в интернете

11:3301.06.2017
(обновлено: 11:35 01.06.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкАнтисоциальные сети: как реагировать на травлю ребенка в интернетеАнтисоциальные сети: как реагировать на травлю ребенка в интернете
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Конфликты детей и подростков, нередко перерастающие в масштабную травлю, в социальных сетях стали обыденным явлением. Неустойчивая психика юных пользователей интернета не всегда может устоять под агрессивным напором сверстников. Что в этой ситуации делать родителям? Стоит ли вмешиваться в виртуальную жизнь своих детей? В День защиты детей разбираемся, как обеспечить кибербезопасность ребенка.

Социальные сети и мессенджеры настолько прочно вошли в повседневную жизнь россиян, что представить свой день без виртуального пространства становится довольно сложно. В первую очередь это касается детей и подростков, которые проводят в интернете больше времени, чем 10 лет назад.

В то время как родители бьют тревогу и переживают за развитие социальных навыков у своих чад, психологи отмечают, что такая ситуация неудивительна: не получая необходимых ответов на вопросы, не находя поддержки и понимания, дети стремятся найти комфортную среду, где они могут поделиться своими проблемами.

"Ребенок, не получая ответов на вопросы в семье, несет их своим друзьям. Где он находит друзей? В соцсети, потому что там безопасно, там он может скрыться за ником, спрятаться за какой-то маской", — рассказала в интервью "Социальному навигатору" руководитель психологической службы благотворительного фонда "Арифметика добра" Наталья Мишанина.

"Маска" в виде страницы в социальной сети позволяет детям и подросткам выставить себя в наиболее выгодном свете перед сверстниками, почувствовать себя более раскрепощенными. Ведь высказать все свои мысли человеку в лицо гораздо труднее, чем написать об этом сообщение или пост, в который к тому же можно добавить красноречивые иллюстрации для усиления эффекта.

Компьютерное образование. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В то же время социальные сети помогают справиться с нехваткой общения, вызванной плохими отношениями со сверстниками.

"Может случиться так, что у ребенка не ладятся отношения ни с одноклассниками, ни с детьми во дворе. И тогда интернет становится не только спасением от одиночества, но и своеобразной "терапией", утешением", — считает сценарист Анна Рождественская.

С возрастом у детей может просто не хватать времени на регулярные встречи с друзьями, так как приходит пора дополнительных курсов, занятий с репетиторами и подготовки к экзаменам. Анна знакома с такой ситуацией не понаслышке, так как воспитывает дочь подросткового возраста. По ее словам, из-за большой нагрузки, Ане (полной тезки матери) в течение года лишь несколько раз удалось встретиться с подругами. В такой ситуации виртуальное общение помогло поддерживать связь девушки со сверстницами.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанк"Маска" в виде страницы в социальной сети позволяет подросткам выставить себя в наиболее выгодном свете перед сверстниками
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Маска" в виде страницы в социальной сети позволяет подросткам выставить себя в наиболее выгодном свете перед сверстниками

От ссоры до травли один клик

Однако нередко сообщества в социальных сетях служат платформой для серьезных баталий юных пользователей, а также неприкрытой травли. Буллинг, шейминг и троллинг стали орудиями подростков, направленными против сверстников. Результаты могут быть самыми разными: от банальной обиды и ссоры с друзьями до развития комплекса неполноценности и депрессии.

"Дети любят вымещать свою злость, любят смотреть, как себя ведет жертва. Если огрызается, плачет, ее начинают еще больше травить", — отметила в интервью "Социальному навигатору" психолог фонда "Измени одну жизнь" Ирина Гарбузенко.

Конфликты среди школьников — явление не новое, однако с развитием информационных технологий оно получило другой характер и масштаб. Если раньше педагогам и родителям было проще контролировать ситуацию, так как в основном вся социальная жизнь детей проходила у них на виду, то сейчас дети гораздо свободнее чувствуют себя в закрытых сообществах и диалогах, за которыми трудно уследить взрослым. Кроме того, виртуальная реальность позволяет даже самым неуверенным подросткам почувствовать власть и превосходство над другими.

Дети за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Дети амбивалентны: они и понимают, и не понимают разницу между физическим и виртуальным оскорблением. В интернете они чувствуют себя безнаказанней, над ними нет авторитетов или они отличаются от тех, что есть в реальной жизни ", — уверен педагог Михаил Скипский.

Немалую роль в поведении школьников играет и обстановка в их семьях. Как считает Анна Рождественская, дети в основном копируют модель поведения своих родителей: "Конфликты подростков ничем не отличаются от конфликтов взрослых. Те же темы, что и у нас, и методы решений те же, что и у родителей. Именно в семье ребенок получает первый опыт поведения в социуме, в том числе и в конфликтных ситуациях".

© РИА Новости / Виталий АньковВ интернете дети чувствуют себя более безнаказанными, над ними нет авторитетов или они отличаются от тех, что есть в реальной жизни
© РИА Новости / Виталий Аньков
В интернете дети чувствуют себя более безнаказанными, над ними нет авторитетов или они отличаются от тех, что есть в реальной жизни

Служба примирения

В большинстве случаев конфликты не выходят за рамки узкого круга их участников, но иногда ситуация накаляется до предела и выходит за рамки интернет-пространства, причиняя реальный вред. Как правило, педагоги стараются найти решение проблемы своими силами, но иногда приходится привлекать школьных психологов и родителей.

Мессенджер WhatsApp. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"У нас есть школьная служба примирения, которая помогает решать проблемы, возникающие между школьниками. Если конфликт небольшой, то к решению привлекаются только сверстники и учителя. Если проблема серьезная, то тогда, конечно, подключаются родители и школьный психолог", — рассказал учитель английского языка МБОУ СОШ №20 города Новомосковска Иван Анюхин.

Разрешать конфликты и реагировать на оскорбления, по идее, должны и администраторы сообществ, которые привлекают большое количество школьников. Однако довольно часто они не только игнорируются, но и специально создаются, чтобы набрать большую популярность.

Рука помощи

Что же делать родителям, когда их дети страдают от действий сверстников? Психологи рекомендуют в первую очередь выстроить доверительные отношения в семье. Так ребенку будет проще поделиться своими проблемами и переживаниями.

"Важно, чтобы родители не оставляли без внимания события в жизни ребенка, чтобы он хоть где-то чувствовал себя в безопасности. Дом и семья должны быть релаксирующим пространством", — посоветовала Наталья Мишанина.

"Попробуйте попросить "Я не хочу влезать, поделись со мной сам", — добавила Ирина Гарбузенко.

Специалисты уверены, что даже если конфликтной или стрессовой ситуации избежать не удалось, главное, сохранять спокойствие и стараться поддерживать ребенка, дать ему несколько полезных советов, как решить проблему. При этом прямое вмешательство взрослых в отношения подростков могут только усугубить конфликт и испортить отношения школьника со сверстниками.

Также психологи не рекомендуют открыто врываться в личное пространство детей в виде их страниц в социальных сетях, так как это подрывает доверие к родителям. Правда, если ребенку угрожает реальная опасность, то необходимо срочно вмешаться и принять меры.

© РИА Новости / Владимир ПесняГлавное - сохранять спокойствие и стараться поддерживать ребенка, дать ему несколько полезных советов, как решить проблему
© РИА Новости / Владимир Песня
Главное - сохранять спокойствие и стараться поддерживать ребенка, дать ему несколько полезных советов, как решить проблему

Тотальный контроль и забота о личном пространстве

В то же время некоторые педагоги и родители предпочитают активно следить за жизнью своих детей в социальных сетях, а иногда даже требуют предоставить им пароли от реальных страниц, так как таким образом проще уберечь ребенка от ненужной и опасной информации, а также предотвратить возможный конфликт.

"Родителям, на мой взгляд, следует мониторить соцсети детей, как они общаются. Например, у меня в классе многие родителя смотрят страницы своих детей, что они пишут друг другу, как ведут себя, и проводят беседы, если дети где-то общаются некорректно", — поделился Анюхин.

Мнение педагога разделяет и Анна Рождественская. По ее словам, социальный интеллект ребенка еще весьма невелик и поэтому родителям необходимо тщательно следить за его поведением: "Только террор и контроль! Я разрешила своей дочери завести аккаунт в социальной сети только при условии, что она заведет его под чужим именем и там не будет ни одной ее фотографии".

Психолог Наталья Мишанина объясняет подобное поведение родителей предвзятым отношением к современным технологиям в целом. По ее словам, многие жители России воспринимают интернет и социальные сети как нечто инородное, неестественное и поэтому опасное для них и их детей.

"Мы должны просто поменять свое отношение к этому, посмотреть как на ту реальность, в которой мы живем. Принять то, что это есть, что интернет и социальные сети — это не так плохо".

Подготовлено редакцией спецпроекта "Социальный навигатор"

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