Известные артисты поддержат детей-сирот в радиоэфире 1 июня

Участники проекта "Голос" и ведущая Первого канала Светлана Зейналова 1 июня, в День защиты детей будут читать отрывки из литературных произведений для детей в эфире радио "Книга" 105,0 FM. После каждого отрывка слушателям будет предложено помочь подопечным фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" и перевести пожертвование на короткий номер SMS, сообщается в пресс-релизе фонда.

На протяжении всего дня в начале каждого часа будут читать отрывки из известных детских книжек певцы и участники шоу "Голос" Валентина Бирюкова, Мариам Мерабова, Ольга Задонская, Ярослав Дронов, Маргарита Позоян, Денис Соколов, а также радио- и телеведущая Светлана Зейналова. В эфире прозвучат фрагменты из произведений Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города", Артура Гиваргизова "Записки выдающегося двоечника", Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино", Николая Носова "Незнайка в Солнечном городе", Виктории Головинской "Один дома в воскресенье", Анатолия Алексина "Очень страшная история", Лазаря Лагина "Старик Хоттабыч", Юрия Томина "Шел по городу волшебник", Аркадия Гайдара "Дальние страны", Владислава Крапивина "Та сторона, где ветер", Сергея Козлова "Весенняя сказка", Вениамина Каверина "Завистник", Владимира Брагина "В стране дремучих трав", Джоэля Харриса "Братец Лис и братец Кролик".

Радиослушатели смогут поддержать подопечных фонда, отправив SMS с текстом "otk[пробел]сумма" на номер 3116.