Выходные в большом городе: дайджест благотворительных событий

На дворе лето, но нет возможности выбраться за город? Благотворительные фонды разработали увлекательную программу мероприятий для детей и взрослых на ближайшие выходные.

27 мая

На столичном празднике мороженого, в парке "Сокольники" откроется площадка фонда "Арифметика добра". Дети смогут покачаться на лошадках-качалках, получить воздушный шарик, а также послушать выступление оркестра Большого театра.

Также гости праздника мороженого смогут поддержать образовательную программу фонда — "Шанс", в рамках которой старшеклассники, живущие в детских домах, подтягивают свои знания с помощью профессиональных преподавателей и готовятся к поступлению в вузы.

В восьми городах России пройдет серия квестов под названием "Телеканал "Счастливая семья" от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети и родители из Феодосии, Тулы, Томска, Сургута, Благовещенска, Пятигорска, Уфы и Мурманска соберутся в городских парках, чтобы принять участие в интерактивной игре по мотивам телепередач "Как стать миллионером", "Голос", "Ревизорро" и других.

© РИА Новости / Максим Блинов На площадке автошколы "АвтоМир" подопечные фонда "Со-единение" познакомятся с различными видами мотоциклов и смогут покататься на байках © РИА Новости / Максим Блинов На площадке автошколы "АвтоМир" подопечные фонда "Со-единение" познакомятся с различными видами мотоциклов и смогут покататься на байках

Участники игры так же познакомятся с интернет-порталом "Я — родитель", где папы и мамы могут получить помощь специалистов в любой сложной ситуации, связанной с детьми.

В этот же день на площадке автошколы "АвтоМир" подопечные фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" познакомятся с различными видами мотоциклов и смогут покататься на байках с соблюдением всех мер защиты и безопасности. А члены столичного мотосообщества "МотоМосква", со своей стороны, узнают о слепоглухоте, освоят основы дактильной азбуки, с помощью которой общаются многие слепоглухие, и побеседуют с подопечными фонда.

29 мая

В Российском научном центре рентгенорадиологии с 15.00 до 18.00 будет работать игровая площадка "Невероятные приключения сеньора Тонета", организованная фестивалем "Политех" и благотворительным фондом Константина Хабенского. Туда перенесут игровую площадку для детей, которые не могут посетить Парк Горького.

© РИА Новости / Виталий Белоусов На фестивале "Мультимир" дети смогут сфотографироваться с ростовыми куклами любимых персонажей © РИА Новости / Виталий Белоусов На фестивале "Мультимир" дети смогут сфотографироваться с ростовыми куклами любимых персонажей

31 мая

С 31 мая по 4 июня фонда "Арифметика добра" совместно с "Союзмутфильмом" на фестивале "Мультимир" проведет акцию, в рамках которой москвичи и гости столицы смогут весело и интересно провести время всей семьей и узнать, как правильно помогать детям, которые остались без попечения родителей.

Дети смогут принять участие в мастер-классах, покатаются на деревянных лошадках-качалках, сфотографируются с ростовыми куклами любимых персонажей и станут героями мультфильмов.

3 июня

Фонд "Арифметика добра" организует праздник для приемных семей в Музее Москвы. 600 приемных пап и мам, а также их детей ждет обзорная экскурсия по залам музея, спектакль, народные игры и гуляния, мастер-классы, а также квест-игра "Что? Где? Когда?".

С 10.00 до 19.30 в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдут "Пять лекций о любви".

В рамках лекций проекта по поддержке родителей "Family Tree", при поддержке издательства "Самокат" и благотворительного фонда "Подсолнух", состоятся встречи с пятью известными специалистами в области семейной и возрастной психологии.