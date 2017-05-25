100 детей нашли семьи благодаря проекту "Летим за ребенком"

Пятилетний Ваня, бывший воспитанник приюта из Амурской области, 27 мая вместе со своей приемной мамой Ольгой Девяткиной отправится на самолете в Москву, а затем в Ленинградскую область — в новую семью. Этот авиаперелет осуществится благодаря проекту "Летим за ребенком" благотворительного фонда "Измени одну жизнь", который ведется с 2014 года совместно с российским авиаперевозчиком. Благодаря проекту потенциальные приемные родители могут воспользоваться бесплатными авиабилетами, чтобы взять в семью ребенка из другого региона и вернуться с ним домой. Ваня из Амурской области станет сотым по счету ребенком проекта.

"Фотографию Вани я увидела случайно в соцсетях, — рассказывает приемная мама Ольга Девяткина. — Мальчик мне очень понравился, я собрала информацию о нем. Чтобы взять ребенка, мне предстояло совершить путешествие из Ленинградской области в Москву, затем в Благовещенск, оттуда в село Антоновка Завитинского района Амурской области, где и находится социальный приют для детей".

Ольга Девяткина нашла в сети информацию о проекте "Летим за ребенком" и написала письмо в фонд "Измени одну жизнь". "На следующий день я получила письмо от фонда, — говорит приемная мама. — Я очень благодарна фонду за то, что они дают возможность приемным родителям и детям создать семью".

По словам Ольги, в отдаленных регионах воспитанников детских домов и интернатов намного больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. "Уровень жизни здесь намного ниже, люди получают маленькую зарплату, выплаты на ребенка небольшие, брать детей готовы далеко не все, — объясняет она. — И возможность бесплатно приехать за детьми в другой регион — жизненно необходима".

В семье Ольги Девяткиной и ее мужа трое кровных сыновей и приемная дочь. Ваня станет пятым ребенком в этой большой семье. "Все дети ждут приезда Вани, — рассказывает Ольга. — В ближайшее время ему предстоит операция на руке, у него сросшиеся пальчики".

Участниками проекта могут стать те будущие приемные папы и мамы, которые уже окончили школу приемных родителей и получили направление от органов опеки и попечительства. Им необходимо прислать заявку в фонд "Измени одну жизнь". По словам директора фонда Юлии Юдиной, этот полет на самолете для детей, которых забрали из детского дома, становится выходом в новую жизнь, это невероятное приключение, в котором дети вырываются из замкнутого мирка и видят, что на самом деле мир — огромный и неизведанный.