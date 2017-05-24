Проблемы и качество активного детского туризма обсудили в Москве

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мультимедийный видеомост Москва-Симферополь на тему: "Активный детский туризм летом: проблемы, тенденции, качество" прошел в среду, 24 мая, в МИА "Россия сегодня".

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина отметила, что из-за увеличения количества инстанций, проверяющих детские лагеря, многие регионы пошли по пути сокращения выездных программ. С проблемой роста активности контролирующих органов столкнулись организаторы как палаточных, так и выездных детских лагерей, уточнила она. В Карелии после трагедии прошлого года до сих пор действует запрет выхода школьников на водное пространство.

Кроме того, с 1 апреля 2017 года вступил в силу приказ МВД РФ "Об утверждении Порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами". По словам спикера, регионы толкуют этот документ по-разному. В результате "резко сократилось количество выездных экскурсий, а компании не хотят работать с детскими группами".

Участники мультимедийного видеомоста признали, что лагеря дневного пребывания по-прежнему остаются самым массовым видом отдыха детей. "Но городские летние смены – это не решение проблемы детского отдыха, а нечто другое", – считают эксперты.

"Чиновники гонятся за цифрами, чтобы отчитаться количеством отдохнувших подростков. В этой связи мне кажется, что необходимо разделить детский отдых на два направления – в черте мегаполиса и вне ее", – предложила заместитель председателя совета Союза организаторов детского активного отдыха Ирина Пересецкая.

Спикер напомнила, что активный детский туризм включает в себя походы, палаточные лагеря, экскурсионные программы. "Ничто так не воспитывает гражданскую позицию и любовь к родине, как путешествия и познавательные туры. Именно походы, обладая мощным воспитательным зарядом, развивают у подростков навык работы в команде. Потому что всем нужно подняться на гору, и помочь друг другу сделать это", — пояснила Пересецкая.

По мнению участника видеомоста в Крыму, директора Международного детского центра "Артек" Алексея Каспржака, система летних лагерей не получит развития, если будет оставаться только летней. "Работа лагеря, как стационарного, так и палаточного, будучи вплетенной в круглогодичную жизнь школы, становится очень важным помощником в решении ее проблем", — отметил он.

Спикер напомнил, что в Москве многие Центры образования обладают своими загородными базами. "Надо найти способы финансирования таких программ. В том числе, за счет средств, которые государство обязано выделять на решение общеобразовательных задач", – резюмировал Каспржак.

Идею "рассезонить летний отдых" поддержал и генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников. "Мы не можем позволить себе роскошь эксплуатировать детский оздоровительный объект всего три месяца в году. Спасением может стать более гибкий взгляд на отрасль и ее возможности", — отметил он.

По словам Овчинникова, продолжительность путевок не обязательно должна составлять 21 день. "Кроме того, не надо забывать, что, кроме летних, у нас есть осенние, зимние и весенние каникулы", – напомнил участник видеомоста.