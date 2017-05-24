Мультимедийный видеомост Москва – Симферополь на тему: "Активный детский туризм летом: проблемы, тенденции, качество".

Участники в Москве:

— председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, член Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 2012–2017 гг. Елена СУТОРМИНА;

— заместитель председателя Совета Союза организаторов детского активного отдыха Ирина ПЕРЕСЕЦКАЯ;

— генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий ОВЧИННИКОВ.

В ходе мероприятия состоялось видеоподключение студии в МДЦ "Артек", где в дискуссии принял участие генеральный директор Центра Алексей КАСПРЖАК, а также студии в Симферополе, где представители СМИ также получили возможность задать свои вопросы.

Модератор – начальник управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

Как повлияло изменение нормативной базы на стоимость, качество и доступность каникулярного отдыха? Что происходит с детским активным отдыхом в РФ? Будут ли дети ходить в походы – или их ограничат только стационарными программами? Какой лагерь выбрать? Насколько безопасен детский отдых в России? Как проверить уровень квалификации персонала?

В рамках мероприятия также был представлен обновленный "Всероссийский навигатор по детскому отдыху: лето 2017". Интерактивный ресурс, в который вошли более 500 программ каникулярного отдыха, подготовлен в рамках проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" при поддержке организаторов детского отдыха и региональных органов управления.