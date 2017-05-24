Летняя смена: как будет отдыхать ваш ребенок?

Множество школьников отправится этим летом в лагеря по программам летнего детского отдыха. Каким будет отдых ребенка? Какие навыки он получит, находясь в лагере? Как будет обеспечена его безопасность? На эти и другие вопросы ответит новая инфографика "Социального навигатора", подготовленная на основе данных Всероссийского навигатора по детскому отдыху.