"Социальный навигатор" изучил предложения детского летнего отдыха

МОСКВА, 24 мая — МИА "Россия сегодня". Эксперты проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" подготовили обновленный интерактивный ресурс для выбора программ детского отдыха в России и за рубежом.

"Всероссийский навигатор по детскому отдыху: лето 2017" подготовлен в сотрудничестве с региональными органами исполнительной власти РФ и крупными туристическими компаниями. Проект позволяет родителям ранжировать программы отдыха по географии, тематике (языки, творчество, естественные науки), цене, доступности для детей с инвалидностью, а также аутистов. Описание программ включает информацию о датах и месте их проведения, количестве детей и педагогов, основных занятиях в лагере, об условиях проживания и т.д. В навигатор вошли 513 программ детского летнего отдыха, из них 501 программа — в России, остальные за рубежом.

"Мы ежегодно проводим исследование и обновляем навигатор по детскому отдыху, который помогает родителям сориентироваться в большом потоке информации и выбрать программу отдыха для ребенка не только интересную, но и безопасную, а также отвечающую финансовым возможностям семьи", — рассказала руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

При сохранении уровня безопасности детских программ на прежнем уровне, число доступных летних вариантов отдыха сократилось в 1,5 раза, также сократилось и количество программ, доступных для инвалидов. При этом средняя стоимость смен летом 2017 года по сравнению с прошлым сезоном выросла на чуть более чем 3000 рублей, составив 28446 рублей. При этом, большую часть, как и в прошлом году, составляют программы, направленные на общее развитие ребенка (306 программ), а также смены спортивной направленности (183). Меньше всего предлагается естественнонаучных программ (26 из 513). Что касается длительности отдыха, то организаторы оставили в приоритете смены в 21 и 14 дней.

Согласно данным, предоставленным коммерческими компаниями и представителями региональных органов исполнительной власти, в топ-3 регионов, предлагающих программы летнего каникулярного отдыха, вошли Москва и Московская область, Республика Башкортостан и Новосибирская область, в лидерах прошлого года были – Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край.