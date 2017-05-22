Победители конкурса, посвященного гимну России, получили награды в Москве

Москва, 22 мая – РИА Новости. Дошкольники, школьники и учащиеся техникумов и колледжей получили награды за победу в конкурсе "Гимн России понятными словами", сообщили РИА Новости в оргкомитете конкурса.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса, организованного Академией инновационного развития, состоялась в Общественной палате РФ.

В конкурсе приняли участие более 2000 детей из 56 регионов Российской Федерации. Дошкольники, школьники и учащиеся профессиональных колледжей и техникумов из 525 населенных пунктов создали "объясняшки" к словам, которые кажутся им наиболее сложными для восприятия ("единство", "содружество", "братство народов" и т.д.). Форма, по желанию, могла быть разной – от странички текста до видео или даже мультфильма с объяснением слов гимна.

Первые места в различных возрастных группах и номинациях конкурса заняли: Телюкова Рада (г. Москва), Титов Кирилл (дер. Перевоз), Амплеев Никита (г. Ковров), Яруничева Варвара (г. Череповец), Щербаков Илья и Бабурина Анастасия (г. Иваново), Беспалова Виктория (пос. Даурия), Егоров Николай (г. Сургут) и др.

Гран-при состязания получила группа студентов "Южно-Якутского технологичесокго коллледжа" из г. Нерюнгри. Конкурс был организован Академией инновационного образования и развития при поддержке Общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", в целях реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".