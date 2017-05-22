Либкинд: движение семейных театров особенно важно развивать на селе

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом" в 2017 году объединит семейные театральные коллективы не только из городов, но и из сел и деревень. Как развивается движение семейных театров в селах Оренбургской области? В чем смысл и значение этой работы для общества? Об этом специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала председатель Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация" Елена Либкинд.

- Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, о вашем участии в движении семейных театров.

— Национальная родительская ассоциация выступает соучредителем Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, и мы ежегодно привозим на фестиваль в Москву семейные коллективы из разных регионов. В Оренбургской области мы занимаемся этим проектом без бюджетного финансирования, на собственном энтузиазме и при поддержке неравнодушных людей, понимая важность движения семейных театров для общества. В прошлом году сцену для проведения регионального фестиваля нам предоставил областной драматический театр, а репетиционные площадки мы находили в городе сами.

Тем не менее, мы провели большой благотворительный спектакль "О главном", в стиле 80-х годов. Мы выбрали для него несколько тем, несколько новелл, объединенных в общую сюжетную линию. Это были взаимоотношения отцов и детей, взаимоотношения двух подруг, семейная тема. В спектакле приняло участие много многодетных семей. Тогда нам удалось собрать средства, которые мы направили на развитие семейных театров в селах нашей области.

© РИА Новости Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом"

— Мы уверены, что сегодня нужно в первую очередь развивать села, в городе и так много всего интересного. Поэтому мы передали собранные деньги в сельские семейные коллективы, и они смогли купить оборудование, костюмы, материалы для изготовления декораций. После этого родители вместе с детьми приступили к подготовке спектаклей.

Совместно с министерством культуры Оренбургской области провели отборочный этап фестиваля. Посмотрели восемь спектаклей, и не смогли выбрать из них один лучший, чтобы отправить его на финал в Москву. В результате в столицу поехали сразу три семейных коллектива, причем коллективы большие, собранные из нескольких семей, по 15-17 участников. Один из этих коллективов, из поселка Нижняя Павловка, показал трогательный спектакль о войне. Другой, из казачьего поселка Караванный, поставил мюзикл, где пели и взрослые, и дети.

Но самым удачным оказался спектакль "Мама" по сказке "Волк и семеро козлят", в котором приняли участие три многодетных семьи в полном составе – они играли семьи медведей, волков и коз. Спектакль получился настолько трогательным, что жюри Всероссийского фестиваля присудило ему второе место.

- Кто-то занимался с вашими коллективами профессионально?

- Я думаю, у наших коллективов появилась счастливая возможность так хорошо выступить, в большой степени, потому, что учредители фестиваля приезжали к нам и проводили обучающие мастер-классы. Мы собрали участников из всех сел, чтобы у всех были равные возможности, и представители "Театра доброй сказки" из Москвы провели занятия для руководителей коллективов, а также для взрослых и детей по актерскому мастерству и сценической речи. Потом мы не поленились и провезли преподавателей по всем селам, где они посмотрели на местах репетиции спектаклей и дали свои рекомендации коллективам.

- Как изменились ваши планы по развитию семейных театров после успеха на Всероссийском уровне?

— Мы поняли, что нужно продолжать развивать эту тему, к тому же к нам захотели присоединиться новые участники. К сожалению, у нас нет какой-либо муниципальной или областной программы, предполагающей финансирование этого проекта. Поэтому в этом году мы вновь провели сбор благотворительных средств, в том числе в рамках Большого благотворительного бала, который посетил председатель жюри Всероссийского фестиваля семейных любительских театров Дмитрий Певцов. Сейчас готовим новый отборочный тур фестиваля, чтобы лучший коллектив осенью смог поехать в Москву.

Я считаю чрезвычайно удачной саму идею фестиваля семейных театров. Вроде бы, все просто, все на поверхности, но до сих пор никому не приходила в голову идея собрать на сцене коллективы детей и родителей, которые творят вместе. Подобное творчество дает семьям возможность объединиться. Папа начинает другими глазами смотреть на красавицу-маму; мама с дочкой, которые долго не находили общий язык, становятся подругами. Коллектив, в который входят несколько семей, становится большой семьей.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Князев: движение семейных театров прививает детям высокие ценности культуры

— В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы региональные власти включили этот проект в одну из региональных программ, поставили в план областных мероприятий, и чтобы выделялось необходимое финансирование. Ведь нет ничего важнее семьи, и вместо того, чтобы потом решать возникшие социальные проблемы, лучше заранее развивать и укреплять поддержку семей, совместного творчества детей с родителями. Поэтому особенно важно выстраивать поддержку таких инициатив общественными организациями, бизнесом и властью.

- Что получают дети от участия в семейных театральных постановках?

— Конечно, дети получают большую пользу от того, что семья сплачивается вокруг общего дела. Кроме того, мы отвлекаем подростков от деструктивных интересов и сообществ в интернете. Мы показываем им интересные возможности, которые возникают при живом общении. И, конечно же, важно, что дети обращаются к искусству – к фольклору или к классике — не просто читая книжку или просматривая фильм, а пропуская его через себя. При этом они видят, что к искусству серьезно относятся родители, сверстники, семьи, соседи. Это дает детям дополнительный источник развития.

Семейные театры учат дружить. Если раньше участники наших коллективов почти не общались с соседями, то теперь они вместе справляют праздники. Это тоже в наше время немаловажно.

Была у нас такая история: мы приехали в Москву на фестиваль и пошли на Красную площадь. У одного нашего многодетного папы на глазах показались слезы, и он сказал: "Я никогда не был в Москве и не думал, что когда-нибудь смогу побывать. А теперь стою здесь вместе с женой и тремя нашими детьми". Получается, что фестиваль семейных театров дает возможность людям получить то, что в другой ситуации они получить не могут. Конечно, это здорово.

Наконец, сегодня в обществе принято много говорить о семейных ценностях. Принята концепция семейного воспитания, есть много важных и нужных документов. А мы на практике занимаемся именно этим — развитием и передачей семейных и культурных ценностей взрослым и детям, начиная с самого раннего возраста.