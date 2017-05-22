США
22.0522 мая11:05МСК
USD57.16-0.31
EUR63.65-0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Либкинд: движение семейных театров особенно важно развивать на селе

10:0722.05.2017
(обновлено: 10:44 22.05.2017)
0100
© Фото из личного архиваПредседатель Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной организации Национальная родительская ассоциация Елена ЛибкиндПредседатель Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной организации Национальная родительская ассоциация Елена Либкинд
© Фото из личного архива

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом" в 2017 году объединит семейные театральные коллективы не только из городов, но и из сел и деревень. Как развивается движение семейных театров в селах Оренбургской области? В чем смысл и значение этой работы для общества? Об этом специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала председатель Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация" Елена Либкинд.

- Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, о вашем участии в движении семейных театров.

— Национальная родительская ассоциация выступает соучредителем Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, и мы ежегодно привозим на фестиваль в Москву семейные коллективы из разных регионов. В Оренбургской области мы занимаемся этим проектом без бюджетного финансирования, на собственном энтузиазме и при поддержке неравнодушных людей, понимая важность движения семейных театров для общества. В прошлом году сцену для проведения регионального фестиваля нам предоставил областной драматический театр, а репетиционные площадки мы находили в городе сами.

Тем не менее, мы провели большой благотворительный спектакль "О главном", в стиле 80-х годов. Мы выбрали для него несколько тем, несколько новелл, объединенных в общую сюжетную линию. Это были взаимоотношения отцов и детей, взаимоотношения двух подруг, семейная тема. В спектакле приняло участие много многодетных семей. Тогда нам удалось собрать средства, которые мы направили на развитие семейных театров в селах нашей области.

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров Сказка приходит в дом
© РИА Новости
Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом"
- Почему вы сделали акцент именно на развитие сельских семейных театров?

— Мы уверены, что сегодня нужно в первую очередь развивать села, в городе и так много всего интересного. Поэтому мы передали собранные деньги в сельские семейные коллективы, и они смогли купить оборудование, костюмы, материалы для изготовления декораций. После этого родители вместе с детьми приступили к подготовке спектаклей.

Совместно с министерством культуры Оренбургской области провели отборочный этап фестиваля. Посмотрели восемь спектаклей, и не смогли выбрать из них один лучший, чтобы отправить его на финал в Москву. В результате в столицу поехали сразу три семейных коллектива, причем коллективы большие, собранные из нескольких семей, по 15-17 участников. Один из этих коллективов, из поселка Нижняя Павловка, показал трогательный спектакль о войне. Другой, из казачьего поселка Караванный, поставил мюзикл, где пели и взрослые, и дети.

Но самым удачным оказался спектакль "Мама" по сказке "Волк и семеро козлят", в котором приняли участие три многодетных семьи в полном составе – они играли семьи медведей, волков и коз. Спектакль получился настолько трогательным, что жюри Всероссийского фестиваля присудило ему второе место.

- Кто-то занимался с вашими коллективами профессионально?

Руководитель театральных коллективов Дома культуры Кольцово Новосибирской области, руководитель семейного театра Несерьезный возраст Лариса Ткаченко
© Фото из личного архива
Ткаченко: семейные театры помогают родителям укрепить отношения с детьми
- Я думаю, у наших коллективов появилась счастливая возможность так хорошо выступить, в большой степени, потому, что учредители фестиваля приезжали к нам и проводили обучающие мастер-классы. Мы собрали участников из всех сел, чтобы у всех были равные возможности, и представители "Театра доброй сказки" из Москвы провели занятия для руководителей коллективов, а также для взрослых и детей по актерскому мастерству и сценической речи. Потом мы не поленились и провезли преподавателей по всем селам, где они посмотрели на местах репетиции спектаклей и дали свои рекомендации коллективам.

- Как изменились ваши планы по развитию семейных театров после успеха на Всероссийском уровне?

— Мы поняли, что нужно продолжать развивать эту тему, к тому же к нам захотели присоединиться новые участники. К сожалению, у нас нет какой-либо муниципальной или областной программы, предполагающей финансирование этого проекта. Поэтому в этом году мы вновь провели сбор благотворительных средств, в том числе в рамках Большого благотворительного бала, который посетил председатель жюри Всероссийского фестиваля семейных любительских театров Дмитрий Певцов. Сейчас готовим новый отборочный тур фестиваля, чтобы лучший коллектив осенью смог поехать в Москву.

Я считаю чрезвычайно удачной саму идею фестиваля семейных театров. Вроде бы, все просто, все на поверхности, но до сих пор никому не приходила в голову идея собрать на сцене коллективы детей и родителей, которые творят вместе. Подобное творчество дает семьям возможность объединиться. Папа начинает другими глазами смотреть на красавицу-маму; мама с дочкой, которые долго не находили общий язык, становятся подругами. Коллектив, в который входят несколько семей, становится большой семьей.

Ректор Щукинского училища, народный артист РФ Евгений Князев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Князев: движение семейных театров прививает детям высокие ценности культуры
- Вам удалось получить поддержку региональных властей и бизнеса? Какая поддержка была бы наиболее полезной?

— В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы региональные власти включили этот проект в одну из региональных программ, поставили в план областных мероприятий, и чтобы выделялось необходимое финансирование. Ведь нет ничего важнее семьи, и вместо того, чтобы потом решать возникшие социальные проблемы, лучше заранее развивать и укреплять поддержку семей, совместного творчества детей с родителями. Поэтому особенно важно выстраивать поддержку таких инициатив общественными организациями, бизнесом и властью.

- Что получают дети от участия в семейных театральных постановках?

— Конечно, дети получают большую пользу от того, что семья сплачивается вокруг общего дела. Кроме того, мы отвлекаем подростков от деструктивных интересов и сообществ в интернете. Мы показываем им интересные возможности, которые возникают при живом общении. И, конечно же, важно, что дети обращаются к искусству – к фольклору или к классике — не просто читая книжку или просматривая фильм, а пропуская его через себя. При этом они видят, что к искусству серьезно относятся родители, сверстники, семьи, соседи. Это дает детям дополнительный источник развития.

Семейные театры учат дружить. Если раньше участники наших коллективов почти не общались с соседями, то теперь они вместе справляют праздники. Это тоже в наше время немаловажно.

Была у нас такая история: мы приехали в Москву на фестиваль и пошли на Красную площадь. У одного нашего многодетного папы на глазах показались слезы, и он сказал: "Я никогда не был в Москве и не думал, что когда-нибудь смогу побывать. А теперь стою здесь вместе с женой и тремя нашими детьми". Получается, что фестиваль семейных театров дает возможность людям получить то, что в другой ситуации они получить не могут. Конечно, это здорово.

Наконец, сегодня в обществе принято много говорить о семейных ценностях. Принята концепция семейного воспитания, есть много важных и нужных документов. А мы на практике занимаемся именно этим — развитием и передачей семейных и культурных ценностей взрослым и детям, начиная с самого раннего возраста.

Комментировать
+
Детские вопросы
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена