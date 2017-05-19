Дети-сироты в 27 регионах смогут готовиться к экзаменам онлайн

Рубеж в 25 тысяч онлайн-уроков для детей-сирот преодолела в мае флагманская программа "Шанс" благотворительного фонда "Арифметика добра", сообщили в фонде.

Сейчас в день проходит по 200 уроков — старшеклассники начали активно готовиться к экзаменам. При поддержке опытных педагогов уже 540 ребят настраиваются на поступление в средние специальные и высшие учебные заведения.

Для обучения необходим лишь компьютер, подключенный к интернету, и доступ к специальной площадке, где происходит общение с преподавателями. Они становятся для подопечных не просто учителями, но значимыми взрослыми, заинтересованными в их судьбе.

"Ученики хорошо усваивают материал, у них есть желание учиться, интерес, — говорит Надежда Лукшинова, преподаватель химии. — Дети могут возвращаться к пройденному материалу, задавать вопросы. У них появилась прекрасная возможность подготовиться к ЕГЭ — для этого отводится больше года. Эффект не будет виден сразу, но стабильный прогресс есть. Уверена, большинство наших учеников придет к сдаче ЕГЭ в 11-м классе с уверенными знаниями по ведущим предметам".

К программе "Шанс" уже подключилось 27 регионов России. Детей-сирот в рамках программы подтягивают по 11 дисциплинам. Самые востребованные во всех регионах математика (более 320 уроков в неделю) и русский язык (около 300 уроков в неделю). За ними идут обществознание, биология и английский (примерно по 100 уроков в неделю).