Каспржак рассказал юным журналистам-артековцам о мечтах и детстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. В Международном детском центре "Артек" прошло большое интервью директора центра Алексея Каспржака. Вопросы руководителю МДЦ задавали дети, которые участвуют в мастер-классах в медиа-кампусе МИА "Россия сегодня". Артековцы спросили у Каспржака о его детстве, мечтах, тайм-менджементе и о том, как он стал директором "Артека".
Пресс-конференция, в которой участвовали Алексей Каспржак и подрастающие журналисты, была посвящена Дню защиты детей и теме детства.
По словам директора "Артека", главное, что дарило ему ощущение детства — любовь и понимание родителей. "Впечатления о детстве очень яркие и позитивные, и причиной тому моя семья, мои родители. Я абсолютно уверен в том, что сколько бы условий не было создано, но если папа и мама любят друг друга — это передается детям и наполняет любой дом теплом и ощущением работы", — поделился с артековцами Алексей Каспржак.
"Каждый человек должен мечтать независимо от возраста. Я все время мечтаю о чем-нибудь. Но, последние мои мечты больше связаны с работой. А были детские мечты и я бы сказал, что они были абсолютно корыстные. Я рос в семье учителей, и в советское время учителя немного денег зарабатывали. А в школе, был у меня товарищ, у которого папа был в волне первых предпринимателей. И как-то на родительском собрании я обратил внимание, что его мама пришла в норковой шубе. У моей мамы такой шубы не было, и я подошел к ней и сказал: "Я тебе куплю такую шубу, когда вырасту и заработаю денег". И я это реализовал", — сказал Каспржак, при этом подчеркнув, что нужно правильно ставить цель и уметь терпеть, тогда и достигнешь результата.
Кроме того, директор МДЦ в рамках пресс-конференции рассказал, не ревнуют ли его дети к работе, о том какие детские качества необходимо унести во взрослую жизнь и поделился своим мнением о том, с чего начинается детство.
После пресс-конференции артековцы вместе с Алексеем Каспржаком сделали групповую фотографию и, конечно же, отдельные селфи.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), медиа-кампус МИА "Россия сегодня" открыл свои двери для юных журналистов со всей России в Международном детском центре "Артек". Эксперты международного уровня — сотрудники МИА "Россия сегодня" в течение года каждый месяц будут проводить мастер-классы на темы: как организовать пресс-конференцию; как писать новости, репортажи, лонгриды; как составить грамотно медиаплан; как успешно вести аккаунты в социальных сетях, как снять фоторепортаж и многое другое. Артековцы получат уникальную возможность узнать и перенять опыт у признанных медиаэкспертов международного уровня.
По окончанию каждого курса юные журналисты-артековцы получат сертификат МИА "Россия сегодня" о прохождении тренинга.
Материал подготовлен crimea.ria.ru>>