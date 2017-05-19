Каспржак рассказал юным журналистам-артековцам о мечтах и детстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. В Международном детском центре "Артек" прошло большое интервью директора центра Алексея Каспржака. Вопросы руководителю МДЦ задавали дети, которые участвуют в мастер-классах в медиа-кампусе МИА "Россия сегодня". Артековцы спросили у Каспржака о его детстве, мечтах, тайм-менджементе и о том, как он стал директором "Артека".

Пресс-конференция, в которой участвовали Алексей Каспржак и подрастающие журналисты, была посвящена Дню защиты детей и теме детства.

"Первое, что я помню из детства – рождение моего брата Сережи. Мне было четыре года: и я был один, а тут появился еще один. Ощущения были довольно странные, и я сейчас могу наблюдать подобное на своих детях: каждый младший, когда перестает быть самым маленьким, начинает немного настораживаться, поскольку внимание мамы переключается на малыша. Я хорошо это помню, это было 34 года назад", — рассказал Каспржак.

По словам директора "Артека", главное, что дарило ему ощущение детства — любовь и понимание родителей. "Впечатления о детстве очень яркие и позитивные, и причиной тому моя семья, мои родители. Я абсолютно уверен в том, что сколько бы условий не было создано, но если папа и мама любят друг друга — это передается детям и наполняет любой дом теплом и ощущением работы", — поделился с артековцами Алексей Каспржак.

Задали юные журналисты и вопрос о детских мечтах. По словам директора "Артека", как минимум одну мечту – сделать маме ценный подарок – он реализовать смог, — купил шубу.

"Каждый человек должен мечтать независимо от возраста. Я все время мечтаю о чем-нибудь. Но, последние мои мечты больше связаны с работой. А были детские мечты и я бы сказал, что они были абсолютно корыстные. Я рос в семье учителей, и в советское время учителя немного денег зарабатывали. А в школе, был у меня товарищ, у которого папа был в волне первых предпринимателей. И как-то на родительском собрании я обратил внимание, что его мама пришла в норковой шубе. У моей мамы такой шубы не было, и я подошел к ней и сказал: "Я тебе куплю такую шубу, когда вырасту и заработаю денег". И я это реализовал", — сказал Каспржак, при этом подчеркнув, что нужно правильно ставить цель и уметь терпеть, тогда и достигнешь результата.

Кроме того, спросили дети у директора МДЦ о тайм-менеджменте, о том, как ему удается везде быть и все успевать. "Тайм-менеджемент – это культ, в него надо поверить, поверить в то, что времени много. Если давать конкретные советы: то надо рано ложиться и рано вставать, поскольку ты эффективней с утра. Кроме того, по крайней мере я так устроен, надо ставить очень много задач и независимо успеваешь или нет надо им уделить какое-то время, поскольку тогда появляется результат", — раскрыл свои секреты Каспржак.

Кроме того, директор МДЦ в рамках пресс-конференции рассказал, не ревнуют ли его дети к работе, о том какие детские качества необходимо унести во взрослую жизнь и поделился своим мнением о том, с чего начинается детство.

После пресс-конференции артековцы вместе с Алексеем Каспржаком сделали групповую фотографию и, конечно же, отдельные селфи.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), медиа-кампус МИА "Россия сегодня" открыл свои двери для юных журналистов со всей России в Международном детском центре "Артек". Эксперты международного уровня — сотрудники МИА "Россия сегодня" в течение года каждый месяц будут проводить мастер-классы на темы: как организовать пресс-конференцию; как писать новости, репортажи, лонгриды; как составить грамотно медиаплан; как успешно вести аккаунты в социальных сетях, как снять фоторепортаж и многое другое. Артековцы получат уникальную возможность узнать и перенять опыт у признанных медиаэкспертов международного уровня.

По окончанию каждого курса юные журналисты-артековцы получат сертификат МИА "Россия сегодня" о прохождении тренинга.

Материал подготовлен crimea.ria.ru>>