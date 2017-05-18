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Детские вопросы

Бегуны собрали более 900 тысяч рублей на оплату нянь для детей-сирот

15:0018.05.2017
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© Фото предоставлено фондом "Волонтеры в помощь детям-сиротам"Бегуны собрали более 900 тысяч рублей на оплату нянь для детей-сиротБегуны собрали более 900 тысяч рублей на оплату нянь для детей-сирот
© Фото предоставлено фондом "Волонтеры в помощь детям-сиротам"

21 мая команда фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" участвует в Московском полумарафоне и бежит в поддержку детей-сирот с особенностями развития. На специальной странице спортсмены призывают поддержать их и перечислить средства на оплату нянь для детей-сирот, которым они хотят помочь. С начала марта благодаря бегунам удалось собрать более 900 тысяч рублей, сообщили в фонде.

Средства будут направлены на оплату труда персональных нянь для тяжелобольных детей из проекта "Дети в беде", которых фонд привезет летом из разных регионов России на лечение и реабилитацию в подмосковный центр.

К благотворительной акции присоединились 38 человек, которые в течение двух месяцев рассказывали о детях, нуждающихся в помощи, и призывали поддержать их.

Эльмира Кнутсен: "Я с детства люблю бегать. Для себя. Для души. Но когда узнала, что есть возможность пробежать с пользой, решила участвовать впервые в жизни в официальном полумарафоне в качестве благобегуна. В нашей семье четверо детей, двое из которых приемные. Наши приемные дети особые, но не менее ценные и любимые. Мы уже шесть лет в теме приемного родительства. Каждый день думаем о том, что можно еще сделать, чтобы помочь хоть одному ребенку, хоть одной семье. Бегу в поддержку маленького Вани!"

Алена Прохина: "Я бегу во имя цели, я хочу воодушевить других людей помочь в выполнении самой большой цели и мечты детей, у которых нет родителей. Потому что я знаю — мечты сбываются, и часто с помощью обычных людей. Бегу в поддержку прекрасного принца Камиля!"

Винсент Эрпен: "Винсент, 29 лет. Я приехал в Россию из Парижа семь лет назад. Во Франции много вкусных сыров, но сыр — враг бегунов! Тогда здесь, в Москве, я стал заниматься бегом! И когда я узнал, что организуется команда благотворительных бегунов, у меня появился дополнительный стимул бегать чаще. И теперь я не просто бегун в парке, а я благобегун! Сегодня я очень рад тренироваться и бежать в поддержку мальчика Сережи. И моя маленькая семья будет со мной 21 мая, чтобы дать мне сил".

Даня Лапицкий: "Меня зовут Даня, мне 12 лет. Когда-то я занимался легкой атлетикой, но никогда не думал, что побегу марафон. Хоть я несколько раз и участвовал с мамой в благотворительных акциях, но мне кажется, что, став благобегуном, я помогу намного больше. Я очень хотел попробовать пробежать 5 километров, но меня не допустили по возрасту, поэтому побегу 3 километра. Моя цель — собрать 20 тысяч рублей для Спартака, у которого нет дома и нет родителей".

Андрей Комизерко: "Меня зовут Андрей. Я папа четверых детей, а еще консультант и бизнес-тренер. Занимаюсь обучением и развитием взрослых людей. Участвую в волонтерских программах. Хочу поддержать всех бегунов, которые тренировались и пробегут 21 мая свои первые длинные дистанции. Хочу пробежать свою дистанцию в поддержку Руслана".

Мария Брыксина: "Меня зовут Маша. Я занимаюсь конным спортом. У меня большая и дружная семья, есть еще два брата и сестра. Хочу, чтобы все дети на земле были счастливы! Верю в благие дела и добрые сердца, поэтому побегу марафон, это такая мелочь, которую я могу сделать, чтобы поддержать других детей!"

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Детские вопросы
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