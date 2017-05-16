Мюзикл "Счастье" завершит фестиваль детского творчества в Москве

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Премьера мюзикла "Счастье" с участием юных артистов и звезд эстрады пройдет 30 мая сцене Государственного Кремлевского дворца и станет финальным мероприятием первого Международного фестиваля детского творчества.

Театрально-музыкальная постановка "Счастье" о приключениях сказочных героев разных стран, в которой примут участие юные артисты-победители одноименного фестиваля, это совершенно новый формат детского шоу, заявляют организаторы. Они уверены, что только с помощью возрождения культуры и традиций разных народов можно проложить мост между поколениями, заложить фундамент будущего культурного достояния России. "Мы создавали шоу, опираясь на гуманистические постулаты классиков мировой литературы", — сообщил генеральный продюсер фестиваля Мерине Меликян.

С юными артистами на одной сцене выступят звезды эстрады, в числе которых — народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, которая споет мировые хиты из своего репертуара на семи языках. Роль Мудреца в шоу исполнит всемирно известный виртуоз игры на дудуке Дживан Гаспарян. Победитель конкурса "Народный артист" Алексей Гоман сыграет Маленького принца, а звезда сериала "Универ" Алексей Лемар воплотит образ Сказочника.

Международный фестиваль детского творчества "Счастье" направлен на поиск талантливых детей, раскрытие их творческого потенциала.