Всемирные игры для детей, победивших рак, стартуют в Москве 2 июня

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Восьмые Всемирные детские игры победителей пройдут в Москве 2-4 июня, сообщил организатор игр — благотворительный фонд "Подари жизнь". Игры победителей — самые крупные в мире соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания. Этот реабилитационный проект помогает детям, которые провели в больнице месяцы и даже годы, вновь поверить в себя, перебороть страх и неуверенность, поставить цели в жизни и обрести силы для их достижения.

Уже восьмой год подряд игры проводит российский благотворительный фонд "Подари жизнь". Первые игры состоялись в 2010 году на московском стадионе "Локомотив" и стали незабываемым событием для 200 детей из восьми стран. Популярность игр растет, и с каждым годом география стран-участниц расширяется.

В играх-2017 примут участие более 500 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Отпраздновать победу над болезнью приедут команды из многих регионов России и еще 14 стран — Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Сербии, Турции, Украины, Хорватии. Участников игр, говорящих на разных языках и воспитанных в разных культурах, объединяют радость победы и сила духа. Каждый из них проявил мужество и стойкость во время долгого и трудного лечения. Каждым днем своей жизни, каждой новой победой — спортивной и не только — они доказывают, что рак — это вызов, но не приговор.

В знаменитом комплексе ЦСКА со 2 по 4 июня состоятся соревнования по стрельбе, настольному теннису, футболу, легкой атлетике, плаванию и шахматам. Соревнования рассчитаны на участников с разной физической подготовкой. Участникам с ограниченными возможностями будут предложены особые спортивные дисциплины: ходьба с поддержкой и заезд на инвалидной коляске.

Игры победителей откроются 2 июня торжественным построением команд, которое проведут актрисы, соучредители фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и Дина Корзун. Гостями игр традиционно станут звезды спорта, кино и музыки. Поздравления знаменитых спортсменов и медали из их рук — огромный стимул для участников продолжать занятия спортом и после соревнований.

Во время игр победителей для участников и гостей будет работать городок развлечений: творческие мастер-классы, мастер-классы по йоге и танцам, спортивные игры, батуты, караоке, аниматоры.