Не кровные, но родные. Что нужно знать об усыновлении в России

Не кровные, но родные. Что нужно знать об усыновлении в России

Не кровные, но родные. Что нужно знать об усыновлении в России

Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. Среди тех, кто наиболее остро нуждается в семье, — дети из детских домов. С каждым годом все больше россиян решаются взять на воспитание одного или нескольких детей-сирот. О том, какие документы нужны для усыновления, что такое гостевая семья и как правильно подготовиться к усыновлению — в материале проекта "Социальный навигатор"

Владимир Лебедев специально для проекта "Социальный навигатор"

Сын Валентины родился с тяжелым генетическим заболеванием. Семья бросила все силы на его лечение, но спасти ребенка не удалось. Он прожил всего пять лет. Чтобы хоть как-то отвлечься от горя, женщина с головой ушла в работу.

"В конце 2014 года я наткнулась в сети на историю замечательной Александры Рыженковой и ее приемной дочери Веры из Санкт-Петербурга. Александра ведет свой блог и много полезного пишет на тематических форумах для приемных родителей. Это сподвигло меня к более глубокому изучению вопроса: чтению полезной литературы, учебе в школе приемных родителей", — вспоминает Валентина.

© РИА Новости . Константин Чалабов С каждым годом все больше россиян решаются взять на воспитание одного или нескольких детей-сирот. © РИА Новости . Константин Чалабов С каждым годом все больше россиян решаются взять на воспитание одного или нескольких детей-сирот.

В одной из баз данных детей-сирот Валентина увидела девочку по имени Алия. Вскоре они встретились. Крохотная Алия поразила своими взрослыми и внимательными глазами.

"Независимая экспертиза и врачи дома ребенка подтверждали, что, несмотря на недоношенность, малышка здорова. У меня не было сомнений, что я заберу Алиюшу домой. Я чувствовала, как менялась она после каждого посещения, как просыпались в ней эмоции, а в глазах — детская живость", — рассказывает Валентина.

Валентина удочерила девочку. Постоянные исследования здоровья не показывали никаких отклонений в развитии. Однако в 9 месяцев Алия все еще не переворачивалась, не сидела и не ползала. Спустя несколько месяцев прозвучал страшный диагноз — ДЦП.

"Для меня и моих близких это был шок. Тогда казалось, что мы упустили самое драгоценное время, чувство вины перед ребенком зашкаливало. Я всегда понимала, что в детских домах здоровых детей не бывает. Так или иначе, это глубоко травмированные дети, и если не тела, то сердца и души их требуют исцеления. Поэтому мыслей о возврате не возникло ни у кого. Просто всем стало ясно, что нашей прекрасной Алие — дочке, внучке, племяннице, крестнице — нужна помощь большой сплоченной семьи, а также всех друзей и просто готовых помочь замечательных людей", — говорит Валентина.

Сейчас семья как может решает проблемы со здоровьем Алии (о том как помочь девочке можно прочитать здесь). Сложности не пугают Валентину и ее близких, а в будущем она, возможно, решится усыновить еще одного ребенка.

В России становится все больше семей, где воспитывается приемный ребенок или сразу несколько таких детей. Согласно статистике, количество детей в детских домах в период с 2012 по 2016 год сократилось вдвое, об этом говорила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в ходе шестого Социального форума России. Также зампредседателя правительства отметила, что российские семьи стали охотнее брать на воспитание детей с физическими отклонениями.

"В Москве и во всех больших городах очереди на здоровых детей. Я работаю в проекте, который помогает семьям, которые приняли детей с особыми потребностями, и таких семей становится все больше и больше. То есть люди готовы брать и детей с особенностями", — говорит координатор проекта "Близкие люди" Алена Синкевич.

Детский дом никогда не заменит семью

Диана Машкова, руководитель клуба "Азбука приемной семьи" фонда "Арифметика добра", мама четверых детей, трое из которых приемные, знает не понаслышке, как жизнь с родителями может благоприятно сказаться на ребенке из детского дома.

"Наш Гоша попал в семью, когда ему было уже 16 лет. Отказник с рождения, он провел в детдоме все эти годы. К сожалению, последствия были налицо: плохая память, слабый интеллект, уровень школьной подготовки девятиклассника-второгодника соответствовал 3-4 классу. Пришлось привлекать специалистов-психологов, чтобы помочь сформировать учебную мотивацию, и нанимать репетиторов абсолютно по всем предметам. За полтора года в семье удалось определиться со специальностью, получить аттестат об окончании девяти классов и поступить в колледж", — делится воспоминаниями Диана Машкова.

По ее словам, научные исследования доказывают, что дети, помещенные в учреждения для сирот, отстают в развитии. Даже у тех, кто родился здоровыми, со временем появляется задержка психического и речевого развития, замедляется рост, страдает интеллект. Ненамного лучше положение детей, которые попадают в детский дом не младенцами из роддома, а уже подросшими ребятами из семьи.

"Нашей Даше было 9 лет, когда ее кровная мама оказалась в тюрьме, а она сама — в детдоме. Мир девочки рухнул в один день. Она осталась одна. И своей стратегией выживания выбрала агрессию — дралась, ругалась матом, посылала всех вокруг далеко и надолго. В учебе скатилась с четверок-пятерок на двойки, начала курить, выпивать. Мы встретились, когда ей было 12 лет, и только через два года жизни в нашей семье Даша смогла стать, наконец, собой. Успокоилась, поверила, что взрослым можно доверять, не нужно постоянно ждать от них предательства и подвоха", — говорит Диана Машкова.

Согласно букве закона

Чтобы стать усыновителем необходимо собрать пакет документов. Понадобится краткая автобиография, справка с места работы с указанием должности и заработной платы, справка об отсутствии судимости, копия финансового лицевого счета и выписка из домовой книги, копия свидетельства о браке и медицинское заключение.

Когда все документы собраны, нужно обратиться в территориальное отделение органов опеки с заявлением о рассмотрении усыновления.

Это обращение там рассмотрят согласно букве закона, а именно статьи 127 Семейного кодекса. Основные требования к усыновителям такие: совершеннолетие, дееспособность, брак, наличие жилплощади, материальная обеспеченность. Еще один нюанс прописан в статье 128: усыновитель должен быть старше ребенка не менее, чем на 16 лет.

Если все в порядке, то документы отправляются в суд, где и решается быть или не быть усыновлению. Заседание проходит в форме особого слушания, с участием потенциальных усыновителей, представителей органов опеки и прокурора. В большинстве случаев, если согласие органов опеки имеется, суды разрешают усыновление. Если заключение положительное, то можно с постановлением отправляться в детский дом, чтобы забрать ребенка.

Но вот получить заключение органов опеки не так-то просто. Проблема заключается в том, что для начального принятия решения в органах опеки не прописаны четкие критерии, и зачастую работникам проще отказать в усыновлении, чем дать положительное заключение.

"У нас получается, что сотрудники, которые принимают решения о судьбе потенциальных родителей, всегда рискуют. Потому что всегда кто-то может сказать: а вот вы приняли неправильное решение. В такой обстановке людям работать очень трудно. Поэтому часто бывает, что выгоднее не принять решение, чем принять", — рассказывает координатор проекта "Близкие люди" Алена Синкевич.

Тем, кто решил усыновить ребенка, кроме тонкостей самой процедуры необходимо помнить еще о нескольких важных аспектах. Например, нужно заранее подготовиться и настроиться на то, что воспитание приемного ребенка имеет некоторые особенности по сравнению с воспитанием кровного ребенка.

"У приемного ребенка совершенно иная история жизни. Надо понимать, что когда принимаешь ребенка, который хоть сколько-то жил в детском доме, у тебя нет шансов, что это будет ребенок без психологической травмы. При благополучных историях, даже если в семье случилась какая-то трагедия, дети не попадают в детский дом", — говорит Алена Синкевич.

Также, готовясь к усыновлению, семье полезно вооружиться списком контактов профессионалов, у которых родители смогут получить необходимую помощь, если будут возникать проблемы.

"Мы не можем требовать от приемных родителей, чтобы они были профессионалами в этой области. Для этого есть специалисты. Но мы хотим, чтобы родитель знал, к какому специалисту он сможет пойти и где он сможет узнать то, чего он не знает сегодня, если ему это понадобится завтра", — советует координатор проекта "Близкие люди" Алена Синкевич.

Гостевая семья

Многие даже из тех, кто серьезно задумываются об усыновлении ребенка, не знают о такой возможности, как гостевая семья.

"Гостевой режим — это переходный период между первой встречей с ребенком в детском доме и решением принять его в семью, — говорит Юлия Юдина, директор фонда "Измени одну жизнь". — Это возможность примерить на себя роль приемного родителя, понять, могу ли я стать мамой или папой этому ребенку?"

Гостевой режим опытные специалисты категорически не рекомендуют для детей младше подросткового возраста, потому что малышам возвращаться в детский дом из семьи после выходных очень тяжело, они воспринимают это как вторичный возврат. А подростки уже хорошо знают, что у них есть кровные родители и где они находятся, и с ними можно договориться, объяснив условия гостевого режима.

Яна Леонова, исполнительный директор фонда "Измени одну жизнь" на себе прочувствовала, каково это — взять ребенка на гостевой режим.

"В моей семье гостевой режим длился чуть меньше трех месяцев. К нам приезжал подросток из детского дома, мой подопечный. За это время мы с ним друг на друга посмотрели, поругались и помирились. Моему подопечному мальчику не очень хотелось уезжать обратно. Но я ему изначально предельно четко обозначила наши взаимоотношения. Сказала, что это возможность для тебя не только побыть с нами, потусить, но и посмотреть, что такое жить в семье, какие в этом есть прелести и особенности", — рассказывает исполнительный директор фонда.

Яна признается, что ее опыт показал, что есть ряд обстоятельств, включая и личные, по которым она пока не готова взять ребенка под опеку или усыновить его. "Мы общаемся с ним, он иногда приезжает в Москву, остается у нас", — говорит Леонова.

Если не своя постоянная семья, то хотя бы гостевой режим особенно важны для тех детей, которым скоро предстоит выпуск из учреждений. Когда нет родных, хоть какой-то тыл за пределами детского дома — уже большое подспорье.

"И очень важно, чтобы был кто-то, кому ребенок может пожаловаться, обсудить что-то, задать вопросы, куда ему двигаться, спросить, что делать, или просто попросить защиты", — рассказывает Яна Леонова.

По ее словам, потенциальные приемные родители должны понимать, что встречи с подростками не всегда будут проходить в атмосфере бескорыстной дружбы, любви и полного взаимопонимания. Чаще всего воспитанники детского дома умеют манипулировать, выпрашивая у взрослых деньги и дорогие вещи — телефоны, планшеты, брендовую одежду и обувь.

"Надо понимать, что такое манипулирование — способ выживания. Для воспитанников детских домов смартфон — не только статус, но и возможность обменять его на что-то, отдать какой-то долг, откупиться от чего-то", — объясняет Юлия Юдина.

Любить и быть любимым

Специалисты уверены, для того чтобы свести сиротство к минимуму, необходима четкая работа системы органов опеки.

"Сироты будут появляться всегда, другой вопрос, как система будет справляться с этой историей. Нужно постараться сделать так, чтобы если семья находится в кризисе и у кровных родителей есть возможность получить помощь и что-то изменить в жизни семьи и ребенка, то чтобы эта помощь им была предоставлена", — рассказывает Алена Синкевич.

Если ребенок все же стал сиротой, то задача социальных служб — как можно скорее найти для него семью.

"Например, маленький здоровый ребенок по каким-то причинам стал сиротой. Если хорошо работает социальная служба, то он утром стал сиротой и, по идее, к вечеру он уже может быть в семье. Если хорошо работает система оповещения", — утверждает Алена Синкевич.

"Совершенно очевидно, что детям нужна семья и никакое учреждение не в состоянии ее заменить. Дома дети не сразу, но с годами раскрываются, оттаивают, развиваются, растут, а главное — позволяют себе быть любимыми и любить", — говорит Диана Машкова, руководитель клуба "Азбука приемной семьи" фонда "Арифметика добра".