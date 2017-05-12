Гурцкая: "Уроки доброты" необходимы каждому первокласснику

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Методические рекомендации для образовательных организаций общего образования по проведению мероприятий "Уроки доброты", содействующих пониманию инвалидности и формированию толерантных установок среди школьников, обсудили участники круглого стола в Общественной палате РФ (ОП РФ).

Разработанные совместными усилиями научных и общественных организаций "Методические рекомендации…" предусматривают 12 занятий по 37 темам для учеников первого – одиннадцатого классов. Авторы-составители считают целесообразным проведение не менее 1-2 уроков ежемесячно, оставляя право определения регулярности занятий за образовательной организацией.

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Дианы Гурцкой, круглый стол, приуроченный к пятилетней годовщине ратификации Россией Конвенции ООН о правах инвалидов, стал итогом многолетней деятельности ОП РФ по популяризации "Уроков доброты".

Вместе с тем разработанные по инициативе общественников и при непосредственном участии Минобрнауки РФ методические рекомендации получили, по ее словам, не только положительные, но и "весьма критические отзывы".

Отметив, что "сегодня уже никто не сомневается в целесообразности проведения таких уроков в школе", спикер напомнила, что еще десять лет назад политикам приходилось убеждать сограждан в их необходимости.

Оценивший инициативу по созданию "Методических рекомендаций…" как очень важную заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов сообщил, что в Минобрнауки РФ "постоянно занимаются вопросами создания условий для образования детей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, а также условий для адекватного восприятия этих детей другими учениками и взрослыми".

В обществе происходит разворот в сторону понимания особенностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. "Урок доброты" это одна из форм, которая должна привлечь внимание к этой теме. "Наша главная задача не засушить эту инициативу, не сделать ее формальной, административно-принудительной", – отметил спикер.



