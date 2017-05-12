Князев: движение семейных театров прививает детям высокие ценности культуры

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в дом" пройдет в 2017 году в третий раз и объединит семейные театральные коллективы из 50 регионов России. В чем смысл создания театральных постановок силами одной или нескольких семей? Почему профессионалы в области театрального искусства должны поддерживать движение семейных театров? Об этом в преддверии международного дня семьи специальному корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Анне Курской рассказал народный артист РФ, лауреат Государственной премии, ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений Князев.

- Евгений Владимирович, что такое семейный театр и в чем его смысл?

- В прошлом году нашему институту предложили стать соучредителем замечательного Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом". Чтобы узнать, что это такое, я пришел на финал фестиваля, который тогда проходил в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Я оказался на самом настоящем празднике театра, в котором принимали участие семьи из разных регионов России. С удивлением я узнал, что существует целое движение семейных театров, и оно поддерживает семьи, которые воспитывают своих детей не только в любви к театру, но и в более широком смысле, прививая им высочайшие культурные ценности.

Я уверен, что сегодняшние юные участники семейных театров в будущем устоят перед дурными влияниями и зависимостями и станут настоящими гражданами своей страны, будут любить свою Родину.

Движение семейных театров — это просто здорово! Я согласился, чтобы наш институт принимал участие в этом замечательном празднике и стал его соучредителем.

- Оно принесет пользу и нашему институту, и театру Вахтангова, где я являюсь актером, и другим театрам, потому что, поддерживая движение семейных театров, мы воспитываем будущего театрального зрителя. Взрослый зритель, выходивший в детстве на сцену, будет понимать в театре гораздо больше своего ровесника, у которого нет подобного опыта. Он будет нравственно, психологически и умственно готов к тому, чтобы воспринимать спектакль, и его душа будет открыта происходящему на сцене.

- Какую поддержку ваш институт будет оказывать фестивалю?

- В дни работы фестиваля мы проведем для его участников несколько мастер-классов по сценической речи, сценическому движению, может быть, и по актерскому ремеслу.

Понятно, что за короткий срок научиться всему этому нельзя, да мы и не ставим перед собой задачу подготовить юных и взрослых участников семейных театров к поступлению в институт.

- Но ведь вполне возможно, что ребенок, с раннего возраста увлеченный театром, захочет получить театральную профессию…

- Конечно, но это придет само. Среди российских старшеклассников, по-моему, нет ни одного, кто не мечтал бы поступить учиться на артиста. Так всегда складывается с этой профессией, она очень заманчива, потому что кажется легкой и доступной. Конечно, на самом деле это совсем не так.

В артисты пойдут только самые талантливые и увлеченные. Настоящий талант обязательно проявится. Можно вспомнить Михаила Александровича Ульянова, который родился и вырос в селе Тара Омской области, где не было никаких театральных кружков. Но у него проявился талант, он понял, что хочет в театр, приехал в Москву и покорил ее.

Что касается перехода с любительской сцены на профессиональную, я сам начинал с самодеятельности, хоть это были и не семейные театры. Мне нравился кукольный театр до такой степени, что я дома ставил кукольные спектакли для родителей. А потом сам стал отцом, и мои дети в возрасте 4-5-6 лет делали то же самое – на семейных праздниках показывали свои спектакли и кукольные представления. Я считаю, это очень хорошо.

- Основы давать нужно, потому что все равно многие школьники так или иначе пытаются этим заниматься. На наших мастер-классах мы расскажем, что будущие артисты должны очень много заниматься пластикой, научиться правильно произносить звуки, петь и танцевать овладеть основами актерского мастерства.

За одно занятие научить этому нельзя, но можно показать, в каком направлении нужно двигаться.

- На какую аудиторию могут рассчитывать семейные театры?

- Мне кажется, на свое ближайшее окружение – на жителей своего дома, улицы, поселка. На очень снисходительного знакомого зрителя, который находится рядом и поддерживает тебя. В этом особенность семейного театра.

По той же причине не стоит слишком серьезно относиться к профессиональному качеству постановок. Здесь важно другое, нравственная сторона дела.

- Но на фестивале семейных театров существует жюри. По каким же критериям оно судит работы участников?

- Члены жюри оценивают, как члены семьи фантазировали, придумывали свою сказку или историю, которая нередко бывает связана с их реальной жизнью. Кроме того, они смотрят, как участники придумали и изготовили декорацию, как сшили и смастерили себе костюмы, как осветили актеров, насколько внятно они говорят со сцены.

В то же время, никто не судит семейные театры по профессиональным критериям. Ведь от профессиональной труппы требуется зрелищность, эмоциональное воздействие, полное погружение зрителя в спектакль. Этого от любителей никто не требует и не ждет.

- Название фестиваля "Сказка приходит в твой дом" – неслучайно. Чаще всего это именно сказки, но иногда они основаны историях из жизни семьи. Например, в одной семье растут две девочки: старшая усердная, а младшая не очень хочет учиться. По сюжету пьесы старшая совершает какой-то поступок, который помогает младшей изменить свое отношение к учебе.

Почти каждая постановка имеет воспитательную интонацию, "сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок".

Из того, что я видел, мне запомнился спектакль "Мама" по сказке "Волк и семеро козлят", в котором приняли участие несколько семей. Папы делали декорации, мамы шили костюмы, а дети создавали реквизит. Все играли впервые, но это было интересно, они молодцы. Помню кукольный теневой театр со спектаклем "Три поросенка", другие постановки…

Каждый семейный театр – это уникальные добрые люди, которые любят своих детей и готовы вложить в общее хобби время и душу. А хорошие дружные семьи приносят большую пользу не только своим членам, но и всему обществу.