В Москве пройдет фестиваль в поддержку детей с особенностями развития

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Кулинарный благотворительный фестиваль "Плюшки-ватрушки" пройдет 28 мая в Москве в поддержку детей с особенностями развития, сообщает организатор фестиваля фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Гости смогут не только принять участие в мастер-классах, но и вкусно поесть, приобрести подарки себе и близким, а главное — помочь детям с особенностями развития.

К участию в фестивале приглашена победительница третьего сезона шоу "Голос"Александра Воробьева и артисты оркестра Большого театра, которые выступят с небольшим концертом.

На фестивале помимо концерта запланированы маркеты выпечки и игрушек ручной работы, кулинарные и творческие мастерские, программы анимации и аквагрима, благотворительная лотерея и аукцион, тесла-шоу и шоу барабанщиков; также будет работать игровая зона для малышей. Все собранные средства будут направлены на реабилитацию и оплату лечения детей с особенностями развития из проекта "Близкие люди".

Фестиваль будет проходить по адресу: Большой Знаменский пер., д.2, стр.3. Вход за пожертвование, каждый человек, внесший пожертвование, получит 5 "бубликов". 1 "бублик" равен 50 рублям, их можно обменять на выпечку или мастер-класс.