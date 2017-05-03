Акция в поддержку детского телефона доверия пройдет по всей России 17 мая

МОСКВА, 3 мая — РИА новости. В Международный день детского телефона доверия, 17 мая, Россию объединит телемост "Доверяем вместе" в поддержку общероссийского детского телефона доверия, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этот день в столичном центре молодежного парламентаризма соберутся московские школьники и их родители, чтобы откровенно поговорить о самых актуальных проблемах, которые волнуют детей и подростков. Пообщаться с ними придут популярные артисты, музыканты, известные блогеры, а также психологи-эксперты. Они ответят на многочисленные вопросы аудитории, поделятся личным опытом, расскажут о переживаниях, которые испытывали в детстве.

Гости расскажут ребятам о работе службы экстренной психологической помощи — телефоне доверия для детей, подростков и их родителей: набрав номер 8-800-2000-122, дети и взрослые, оказавшиеся в трудной ситуации, могут совершенно бесплатно и анонимно получить консультацию квалифицированного психолога.

Телемост начнется в 10 утра по московскому времени и продлится 6 часов. Присоединиться к телемосту смогут не только московские школьники. В прямом эфире задать вопросы знаменитым гостям смогут дети и подростки из Екатеринбурга, Ярославля, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Омска, Уфы, Кемерово и Калининграда. Дети соберутся в зданиях местных цирков, что стало возможным благодаря партнеру акции — ФКП "Росгосцирк". Еще пять цирков откроют двери школьникам для совместного просмотра трансляции телемоста в Иркутске, Перми, Кирове, Самаре и Твери. Школьники смогут не только следить за интересным действием на экране, но и получат в подарок памятные сувениры с логотипом детского телефона доверия. Так они лучше запомнят номер, по которому всегда смогут получить помощь в случае необходимости.

Любой желающий сможет свободно подключиться к эфиру через интернет из любой точки страны, узнав информацию о трансляции на сайте telefon-doveria.ru. Уже сейчас в разделе "Акции" на сайте открыто голосование за звезд, с которыми можно будет пообщаться во время телемоста. Отдать свой голос и повлиять на состав выступающих могут все.