Пятый отказной ребенок-бабочка нашел свою семью

Благотворительный фонд "Б.Э.Л.А. Дети-бабочки" — специально для проекта "Социальный навигатор"

Мальчик с редким генетическим заболеванием кожи — буллезным эпидермолизом, прожив первые четыре месяца жизни в доме ребенка, обрел семью. Супруги из Санкт-Петербурга Вадим и Олеся забрали Матвея домой. Мальчик стал четвертым ребенком в семье и вторым приемным, все дети Косимовых — дети-бабочки.

Матвею диагностировали буллезный эпидермолиз, когда ему было два месяца. Врачи сразу обратились в благотворительный фонд "Дети-бабочки".

"У наших подопечных в детских домах и домах ребенка нет мамы и папы, которые бы каждый день заботились о том, где и как достать перевязочные средства и лекарства. Поэтому мы обеспечиваем их всеми необходимыми медикаментами и стараемся, чтобы они ни в чем не нуждались, — рассказала глава фонда Алена Куратова. — Вместе с этим мы ищем им приемных родителей".

Программа помощи отказным детям-бабочкам в фонде работает с 2013 года. Матвей стал пятым ребенком, которого фонд устроил в приемную семью.

"Мы счастливы, что наконец наш малыш дома, с нами и со своей родной сестрой. Матвей и Катюша — родные брат и сестра. Как только мы об этом узнали, решили, что они должны быть вместе, расти вместе, чтобы помогать и поддерживать друг друга, — поделилась Олеся. — С четвертым ребенком мы стали в четыре раза счастливее".

Старшая дочь Вадима и Олеси учится в первом классе. Удочеренной Кате недавно исполнилось три года, супруги взяли девочку, когда ей было девять месяцев. Потом родился сын Вадик, сейчас ему год и девять.

Олеся знает по себе, что такое буллезный эпидермолиз: ежедневные перевязки, боль, опасность от каждого прикосновения. Детям-бабочкам необходимы постоянное внимание и забота.

Многодетной семье помогает фонд "Дети-бабочки". Недавно Косимовы переехали из тесной однокомнатной квартиры в новую трехкомнатную. Жилье выделили местные власти после обращения фонда. В настоящее время фонд помогает еще пятерым детям-бабочкам, которые живут в детских домах России, а всего в фонде 300 подопечных.