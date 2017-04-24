В Москве откроется второй кинофорум "Благотворительность в объективе"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Второй открытый кинофорум "Благотворительность в объективе" пройдет с 26 по 29 апреля. Как сообщается в пресс-релизе организаторов — БФ "Шередарь" — этот проект развивает идеи благотворительности в обществе. Кинофестиваль призван наладить контакты между молодыми специалистами кино- и телеиндустрии и некоммерческими благотворительными организациями. "Благотворительность в объективе" — неформальная площадка для открытого диалога, обмена опытом и идеями, создания творческих коллабораций.

В торжественной церемонии открытия кинофорума "Благотворительность в объективе" в Центре документального кино примут участие режиссеры из разных регионов России. Среди приглашенных представители Общественной палаты, Министерства культуры РФ, руководители благотворительных фондов, деятели культуры — актриса театра и кино Марина Александрова, кинорежиссер Александр Баршак, режиссер фильма "Любовь с ограничениями" Дмитрий Тюрин и другие.

Основные мероприятия будут проходить на базе реабилитационного центра "Шередарь" во Владимирской области. В программе — общение с режиссерами и мастер-классы по режиссуре, тематические лекции и творческая активность. Важная составляющая кинофорума — конкурсная программа. Она проводится в шести номинациях: документальные короткометражные фильмы, социальная реклама и видео, вирусная реклама на социальную тематику, игровые короткометражные фильмы, телевизионный сюжет и презентационный ролик об НКО. Победители конкурса будут объявлены 28 апреля во время закрытия кинофорума в центре "Шередарь".