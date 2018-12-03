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В акции "Добровольцы – детям" приняли участие свыше 8 млн человек в 2018 г

(обновлено: 19:06 03.12.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловИтоги VII Всероссийской акции Добровольцы – детямИтоги VII Всероссийской акции Добровольцы – детям
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пресс-брифинг, на котором были представлены итоги VII Всероссийской акции "Добровольцы – детям", организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоялся в понедельник, 3 декабря, в МИА "Россия сегодня". 

"Проведение "Года добровольца" в России позволило систематизировать нашу работу", – отметила председатель Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заместитель председателя Организационного комитета Всероссийской акции "Добровольцы – детям" Марина Гордеева. 

Итоги VII Всероссийской акции Добровольцы – детям
"Итоги VII Всероссийской акции "Добровольцы – детям""
Организационные комитеты акции создавались на межведомственной основе и включали представителей органов власти, общественных организаций, НКО. "Такие комитеты были организованы в 69 регионах, причем в 35 из них эти структуры возглавляли заместители высших должностных лиц субъектов федерации", – рассказала она. 

Возрастная категория акции – от детей до пожилых, а ее география – вся страна, отметила спикер. Особенностью уходящего года стала, по ее словам, большая включенность в движение молодежных организаций: к акции присоединились около 1,5 тысяч добровольческих объединений. 

"Чтобы мир стал лучше, думайте о хорошем, говорите, что думаете, и делайте, что говорите", – обратился к победителям певец и композитор, волонтер некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Под флагом добра" Александр Шевченко. 

По его мнению, для того, чтобы быть волонтером нужно не только уметь подобно гайдаровскому Тимуру нарубить дрова, но и обладать массой других полезных навыков. От умения наложить повязку, поправить вывих упавшему товарищу до способности наладить контакт с детьми. "Я  говорю о ребятах, которые нуждаются в помощи, загнаны жизнью в угол и подобны кошке со вздыбленной шерстью и выпущенными когтями", – поделился он. 

В фестивале "Inclusive Dance" приняли за последний год участие 2 тысячи танцоров с инвалидностью и танцующих волонтеров, отметил председатель Организационного комитета Международного благотворительного танцевального фестиваля "Inclusive Dance", член Организационного комитета Всероссийской акции "Добровольцы – детям" Леонид Тарасов. Этот проект зародился в рамках Всероссийской акции "Добровольцы – детям". 

"Мы даже не предполагали, во что это выльется: фестиваль "Inclusive Dance" перерос в движение инклюзивного танца. В этом году он проводился не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Красноярске", – перечислил он. 

Основатели фестиваля считают делом своих убеждений создание социальных коммун, где люди с инвалидностью и без нее могли бы совместно заниматься творчеством – "без нажима сверху, по велению души". 

Размышляя о социальной пользе добровольчества, участник пресс-брифинга постарался развеять легенду о нем как о "вещи в себе". Только в 2018 году 150 волонтеров из ведущих столичных вузов успешно вписались в проект. При этом каждому придумывали систему быстрого и удобного включения в "коммуну", разговаривающую на языке танца. 

В рамках мероприятия состоялось награждение лидеров Всероссийской акции "Добровольцы – детям" в 10 номинациях: "Всем миром – за счастье семьи", "Счастье быть рядом",  "Объединяя усилия", "Не жалея своей доброты и участия", "От сердца – к сердцу", "Искусство вдохновлять и мотивировать",  "Гражданское общество – детям" и др.

В 2018 году Всероссийская акция "Добровольцы – детям" проходила в 80 субъектах РФ всех восьми федеральных округов. Всего в мероприятиях акции уходящего года приняли участие свыше 8 млн человек — это существенно больше, чем в прошлом году. Помощь оказана более чем 2 млн детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 


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