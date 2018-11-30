Видеомост Москва – Пекин на тему: "Международное сотрудничество в современном театральном искусстве".

2019 год объявлен в России Годом театра. Российский институт театрального искусства ГИТИС 140 лет готовит режиссеров, актеров и других профильных специалистов. Большое значение в российском театральном сообществе придают дружбе и сотрудничеству с коллегами из Китайской Народной Республики.

Какие совместные проекты реализует ГИТИС с театральными школами Китая? Каковы возможности для расширения образовательного и творческого взаимодействия между китайскими и российскими театральными школами?

Участники в Москве:

— проректор ГИТИСа по учебной работе, искусствовед Елена КОЧЕТОВА;

— руководитель отдела международных связей ГИТИСа Наталья ПЛЮСНИНА;

— главный режиссер Театра кукол им. С.В. Образцова Борис КОНСТАНТИНОВ;

— декан режиссерского факультета ГИТИСа Владимир БАЙЧЕР;

— старший преподаватель кафедры режиссуры драмы ГИТИСа Михаил ЧУМАЧЕНКО.

В Пекине:

— представитель Государственного Большого театра Китая;

— представители СМИ.