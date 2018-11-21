Пресс-конференция на тему: "Федеральный институт развития образования РАНХиГС: перезагрузка и результаты исследований".

Участники:

— ректор РАНХиГС Владимир МАУ;

— директор ФИРО РАНХиГС Максим ДУЛИНОВ;

— директор по стратегии и методологии ФИРО РАНХиГС, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО;

— научный руководитель ФИРО РАНХиГС Ефим КОГАН;

— директора научно-исследовательских центров ФИРО РАНХиГС.

С 2018 г. Федеральный институт развития образования присоединен к РАНХиГС. Основные направления деятельности института направлены на социокультурную и организационно-экономическую модернизацию образования, совершенствование экспертизы соответствующих целевых программ и проектов. ФИРО призван также обеспечивать высокий методологический уровень профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров для системы образования.