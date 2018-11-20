Светлана Горбачева: не нужно стесняться рассказывать о добрых делах

27 ноября в России в третий раз пройдет #ЩедрыйВторник — акция к Международному дню благотворительности. Фонд поддержки и развития филантропии КАФ регулярно проводит исследования, которые показывают, как и в чем россияне готовы помогать. Светлана Горбачева, руководитель группы маркетинга и коммуникаций фонда КАФ, в интервью "Социальному навигатору" рассказала о главных изменениях в добровольчестве и филантропаии.

— Почему, на ваш взгляд, Россия с каждым годом улучшает позиции в рейтинге частной благотворительности? С какими факторами это может быть связано в первую очередь?

— Благотворительность в нашей стране становится все более популярной. Когда рейтинг начал публиковаться девять лет назад, Россия была на 138-м месте, за это время мы поднялись на 28 пунктов вверх и оказались на 110-м месте. Из них на 14 пунктов вверх за последний год. Это говорит о том, что в стране всерьез формируется и укрепляется культура благотворительности.

— Продолжится ли этот тренд в дальнейшем или, скорее всего, в ближайшем будущем нас ждет рецессия, а затем спад?

— Конечно, мы надеемся, что этот тренд закрепится и в ближайшее время Россия войдет в первую сотню стран. Однако место в рейтинге определяется не только ситуацией в стране, но и прогрессом благотворительности во всем мире. Таким образом, позиции стран в рейтинге взаимосвязаны.

Российские аналитики говорят о том, что доходы населения падают и люди стремятся сокращать расходы, в том числе и на благотворительность. Это нехорошо для развития благотворительности, но в рейтинге учитываются не только пожертвования граждан, но и волонтерство, а также помощь незнакомым людям.

Именно волонтерство и помощь незнакомым людям в сложные времена выходит на первый план. Но, несмотря ни на что, во время проведения акции #ЩедрыйВторник (в этом году 27 ноября) мы отмечаем, что онлайн-пожертвования в благотворительные организации увеличиваются в два раза по сравнению с любым другим днем года.

— Почему в этом году, по данным исследований, доля волонтеров в России, пусть и незначительно, но снизилась, хотя он объявлен Годом волонтера и, следовательно, этот вид благотворительности активно представлен во многих сферах деятельности?

— Исследование основано на цифрах за 2017 год, поэтому эффект Года волонтера не прослеживается в данных. В целом понижение показателей волонтерского участия довольно незначительное, поэтому говорить о тренде на снижение рано.

— Почему, на ваш взгляд, подавляющее большинство россиян не рассказывают о том, что участвуют в благотворительности? Как можно донести идею, что рассказать об этом значит помочь благотворительности стать частью повседневности?

— В 2016 году, по данным фонда КАФ, 70% россиян участвовали в благотворительной деятельности и только 42% из них рассказывали об этом своей семье, друзьям, знакомым и коллегам, поэтому вот уже третий год мы приглашаем людей участвовать в флешмобе "Неделя признаний" и инициативе #ЩедрыйВтороник.

Каждый год к флешмобу присоединяются известные люди: политики, актеры, певцы, блогеры и другие публичные люди. В 2017 году на сайте Щедрыйвторник.рф участники оставили более 11 тысяч признаний в добрых делах, хештег #ЩедрыйВторник попасл в топы в социальных сетях, а в СМИ вышло более 2,5 тысячи публикаций.

Сейчас, через два года существования движения, мы отметили эффект #ЩедрогоВторника: уже 56% россиян сообщили, что они рассказывают о своей благотворительности. Таким образом, на треть больше людей стало рассказывать о благотворительности!

— Что меняется в проведении акции, чему научились за эти три года?

— В этом году Международный день благотворительности #ЩедрыйВторник пройдет 27 ноября, в этот день люди более чем в 100 странах будут делать добрые дела и рассказывать об этом. В России праздник пройдет в третий раз, уже сейчас к инициативе присоединилось более 2,3 тысячи партнеров из 227 российских городов от Калининграда до Владивостока.

Среди партнеров — благотворительные организации, социально ответственный крупный и малый бизнес, музеи, театры, университеты и даже редакции СМИ. Все они будут проводить различные благотворительные мероприятия с 20 по 27 ноября — это будут концерты, выставки, благотворительные ярмарки, волонтерские акции и многое другое.

На карте можно найти мероприятие, которое проходит рядом с вами, и присоединиться, или поучаствовать в флешмобе "Неделя признаний" — сделать короткое признание, или рассказать "Щедрую историю" и поучаствовать в конкурсе на Щедрыйвторник.рф. Авторы трех лучших историй смогут направить денежное пожертвование от #ЩедрогоВторника в пользу любимой благотворительной организации.