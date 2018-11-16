И хотя всем известны громкие имена Ковалевской и Кюри, а многие женщины-ученые оказались несправедливо забыты, только в последнее время наука из элитарной и закрытой стала в некотором смысле по-настоящему массовой, популярной и, главное, доступной для всех, было бы желание.

Тем не менее женщинам, избравшим научный путь, до сих пор приходится сталкиваться как с «рабочими» сложностями, так и с глупыми стереотипами о себе и своей деятельности.

Мы поговорили с девушками, которые любой другой карьере предпочли научную, и узнали, что они сами думают о месте женщин в науке.