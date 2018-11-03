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Эксперты "Сообщества" обсудили роль НПО в продвижении интересов России

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© пресс-служба Общественной палаты РФСекция Традиции, культура, дипломатия: мягкая сила как драйвер продвижения интересов России за рубежом на итоговом форуме СообществоСекция Традиции, культура, дипломатия: мягкая сила как драйвер продвижения интересов России за рубежом на итоговом форуме Сообщество
© пресс-служба Общественной палаты РФ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Инструменты повышения роли российских неправительственных организаций в международных общественных организациях обсудили эксперты в рамках секции "Традиции, культура, дипломатия: мягкая сила как драйвер продвижения интересов России за рубежом" на итоговом форуме "Сообщество" в Москве.

Дискуссионная площадка «Семья, общество, государство: почему граждане забывают свою историю?»
© Пресс-служба Общественной палаты РФ
Эксперты форума "Сообщество": интерес к истории страны начинается с семьи

Как отметила председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, в настоящее время российские неправительственные организации недостаточно представлены за рубежом. По ее словам, только около 60 российских НПО имеют консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН, около шести НПО аккредитованы при Совете Европе, в ЮНЕСКО представлены только три организации.

"Наша задача — активнее аккредитовываться при этих международных структурах, потому что неправительственные организации, которые имеют этот статус, могут подавать свои заявление в повестку дня", — сказала Сутормина, подчеркнув, что НПО могут помочь в продвижении объективного образа России за рубежом.

Она заявила, что для увеличения роли российских НПО необходимо увеличить финансирование фонда публичной дипломатии, который помогает общественным организациям реализовывать международные проекты.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Вероника Крашенинникова в свою очередь призвала неправительственные организации в условиях ограниченности ресурсов объединять усилия, находить единомышленников. "Та тематика, над которой вы работаете, будет приобретать больший резонанс и производить больший эффект", — сказала она.

Особую роль общественных организаций подчеркнул первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Андрей Кононов. Он отметил, что работа НПО очень важна в условиях продолжающихся попыток переписать историю. В качестве примера защиты интересов России он привел работу фонда "Кронштадтский морской собор", который занимается в числе прочего восстановлением воинских захоронений в Польской Республике.

На фоне усиления западной пропаганды, отметил Кононов, нужно активнее работать с молодежью, включать ее в общественную жизнь, в том числе в работу таких организаций, как "Волонтеры Победы" и поисковые отряды.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова рассказал, что в регионе ведется работа по созданию российского добровольческого гуманитарного корпуса, цель которого — концентрация гуманитарных усилий в международных направлениях, разработка моделей взаимодействия общественных сил, органов власти при решении внутренних и внешних гуманитарных задач.

"Этот инструмент мягкой силы позволит решить как минимум три задачи: сформировать комплексный подход к развитию волонтерства, независимо от того, в какой сфере оно реализуется; создать надежную инфраструктурную, ресурсную базу добровольчества; ввести единые стандарты отбора, подготовки волонтеров со знанием иностранных, в том числе рабочих языков ООН (английский, испанский, французский), для осуществления собственных гуманитарных миссий, расширения представительства граждан России в уже запущенных международных проектах, а также повысить профессиональную мобильность волонтеров за счет проведения образовательных, тренировочных сборов", — заявила Наталья Комарова.

Итоговый форум "Сообщество", завершающий региональный цикл форумов Общественной палаты РФ 2018 года, проходит 2-3 ноября в Москве. Это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Форум проводится с 2015 года.

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