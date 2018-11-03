Проблемы благотворительности и их решения обсудили на форуме "Сообщество"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Такие актуальные вопросы благотворительности, как информационная безопасность баз данных фондов, освещение негативных и позитивных сторон добровольной помощи в СМИ и мошенничество в этой сфере, обсудили на форуме "Сообщество" Общественной палаты РФ.

Первым на секции "Социальное партнерство в благотворительности: новые решения и перспективы" выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, священнослужитель Русской православной церкви Александр Ткаченко.

По его словам, вовлеченность людей в деятельность таких организаций растет, но доверие к ним остается на достаточно низком уровне. С одной стороны, это динамично развивающийся сегмент в жизни общества, а с другой, новая конкурентная среда, которая требует от сотрудников высокой профессиональной квалификации.

"Благотворительность должна стать не только частью жизни активных граждан, но и важной частью жизни каждого взрослого человека и даже ребенка", — сказан он.

За последние 15-20 лет эта сфера в России кардинально изменилась, в нее пришли новые люди и технологии. Благотворительные организации должны не только завоевывать доверие, но и стать инструментом, который позволит обществу решать существующие проблемы.

"Каждый год создаются сотни благотворительных фондов. Места западных фондов заняли отечественные. Очень важную роль играет сейчас Фонд президентских грантов", — добавил Ткаченко.

© пресс-служба Общественной палаты РФ Александр Ткаченко отметил положительные изменения в сфере российской благотворительности © пресс-служба Общественной палаты РФ Александр Ткаченко отметил положительные изменения в сфере российской благотворительности

Благотворительность необходимо развивать и в малых городах России, потому что это поможет решать существующие проблемы совместными усилиями.

"Успех в решении задач социального развития на всей территории страны во многом зависит от результативности диалога и совместной работы государства, бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Социальная платформа фонда "Росконгресс" призвана способствовать развитию диалога между всеми заинтересованными сторонами для поддержки и продвижения социально значимых и благотворительных инициатив. Уверена, что благодаря нашим совместным усилиям мы сможем достичь поставленных целей, содействовать социальному развитию и выработке эффективных решений на форумах фонда "Росконгресс" и за их пределами", — подчеркнула директор социальных программ фонда "Росконгресс" Елена Маринина.

Благотворительность на 5 звезд

По словам Ткаченко, влияние СМИ на доверие общества к благотворительным организациям сложно переоценить: средства массовой информации играют далеко не последнюю роль в формировании отношения людей к фондам.

Для решения проблемы доверия телеведущий Александр Гордон предложил создать пятизвездочный рейтинг благотворительных организаций.

"Чтобы сами фонды, которые ведут честную и открытую деятельность, находили, выявляли и имели механизм пресечения деятельности фондов, которые злоупотребляют доверием", — сказал он.

Процедура довольно проста: внутреннее анонимное голосование члена сообщества с выставлением оценок, которые будут появляться на сайтах НКО. В таком случае человек сразу увидит и поймет, стоит связываться с такой организацией или нет.

"Можно выявить степень профессионального доверия к одному или другому фонду. Это маркировка: заходишь на сайт благотворительного фонда, а там висят пять звезд — рейтинг профессионального доверия — или одна звезда. Даже человек, который находится в отчаянии, если ему подсказать такой маркировкой, увидит, что здесь что-то нечисто, еще до того, как правоохранительные органы примут такое решение", — добавил Гордон.

© пресс-служба Общественной палаты РФ Инициативу Александра Гордона по созданию рейтинга благотворительных организаций поддержали все эксперты секции © пресс-служба Общественной палаты РФ Инициативу Александра Гордона по созданию рейтинга благотворительных организаций поддержали все эксперты секции

Участие СМИ в благотворительности

Гордон отметил, что освещение негативных моментов работы благотворительных организаций, к примеру мошенничество в этой сфере, гораздо менее интересно зрителям, чем положительные истории.

"Те программы, где мы показываем чистую благотворительность, где спасают людей, где помогают волонтеры, те же самые хосписы… У них телевизионный рейтинг гораздо выше. <…> Людям стало интересно смотреть, как помочь другим людям", — сказал он.

Руководитель дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова согласилась с тем, что подача новостей о добровольной помощи стала другой. Если проанализировать слова, используемые в статьях о детях-инвалидах 10 лет назад, можно найти такие как "не может", "жалко", "несчастье", "помощь" и "любовь".

"Переломный момент произошел пять лет назад, когда социальные сети взорвались вопросом: "У нас есть проблемные семьи, у нас есть дети-инвалиды, что с этим делать?". Средства массовой информации обратили на это внимание и стали вместе с профессиональным сообществом разбираться, какие пути выхода из проблем существуют в этой сфере", — сказала она.

Раньше информации о благотворительности было настолько мало, что не все знали о возможностях инклюзивного образования, безбарьерной среде, паллиативной помощи, а также о том, что фонды могут оказывать медицинскую помощь.

"Отношение людей к этой теме стало меняться. Конечно, не СМИ здесь играют решающую роль, конечно, профессиональное сообщество, в котором еще очень много проблем, конечно, государственные структуры, в которых еще не все решено, не выверены все законы, подзаконные акты и так далее. Но вместе мы — зеркало, которое показывает недостатки и позволяет их исправить, производим те самые изменения в обществе, которые нас радуют", — отметила Давыдова.

Информационная безопасность НКО

Неожиданную тему раскрыл руководитель проекта "Кибердружина" Григорий Пащенко — кибермошенничество в благотворительности. Сфера добровольной помощи развивается с каждым днем все больше и больше, и многие НКО работают не только с пожертвованиями, но и с базами данных. Кража информации из них может навредить не меньше, чем исчезновение денежных средств.

Такие базы стали ценным товаром на рынке черных услуг, стоимость одной из них начинается с 500-600 тысяч рублей, особенно если там есть медицинская информация. Фамилия, имя и отчество, паспортные и банковские данные, а также диагнозы людей используются для регистрации автомобилей, открытия ИП и даже в рекламе. Иногда мошенники звонят родителям больных детей, предлагая купить нужные лекарства. Получив деньги, преступники тут же исчезают.

С другой стороны, беззащитными остаются и сами НКО: у них могут украсть деньги при проведении фальшивых банковских операций, также злоумышленники могут вести неправомерную деятельность от лица фонда.

"В первую очередь такие риски мы с вами должны анализировать самостоятельно. Вы должны обучить своего системного администратора, которому вы доверяете. Это будет ваш человек в вашей компании, который сор из избы не вынесет. Во-вторых, вы должны будете научиться работать с данными благополучателей: завести отдельный компьютер, к которому будете иметь доступ только вы. Цифровая подпись плюс цифровой ключ", — заключил Пащенко.