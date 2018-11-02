На форуме "Сообщество" обсудили меры повышения рождаемости в России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Демографическую ситуацию в России, а также проблемы, с которыми сталкиваются многодетные семьи, дети-сироты и дети-инвалиды, обсудили на форуме "Сообщество", организованном Общественной платой РФ.

Спикеры секции "Национальные проекты — Десятилетию детства: партнерство в интересах семьи и детей" предлагали пути решения существующих недочетов в законодательной и социальной сферах, которые помогли бы улучшить демографическую ситуацию в России.

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, а также генеральный директор АНО "Институт научно-общественной экспертизы" Сергей Рыбальченко затронул вопрос естественного роста населения РФ и снижения бедности семей с детьми.

По его словам, на стимулирование рождаемости направлена практически половина средств, которые получат национальные проекты в социальной сфере — 3,1 миллиарда рублей из 6,6 миллиарда.

"Это не расходы, это инвестиции. Они обязательно вернутся в детях, рабочих местах и во многом другом", — отметил он.

Наиболее важными, по мнению эксперта, для демографии являются две федеральные программы — финансовая поддержка семей с детьми, а также содействие занятости женщин и повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

"Главная задача — ликвидация бедности — будет решена, если будут решены две эти задачи. Наша бедность концентрируется в семьях с детьми. 61% всех бедных домохозяйств — это семьи с детьми. Риск попадания семьи с ребенком в бедность почти в полтора раза выше, чем у семьи без детей", — сказал председатель комиссии.

Повлиять на решение пары завести ребенка может материальная помощь от государства. Согласно опросу, проведенному Институтом научно-общественной экспертизы в 2016 году, наиболее популярной мерой оказалась оплата 50% стоимости жилья или его строительства. Далее ответы разделились в зависимости от количества детей: семьи с одним ребенком выбрали выплаты молодым семьям на приобретение жилья, а семьи с двумя детьми — поступление в вуз на бесплатной основе для детей из многодетных семей.

Помочь выйти из тяжелой финансовой ситуации может совмещение трудовой деятельности с воспитанием детей. Для этого Рыбальченко предложил развивать семейные детские сады, когда многодетная мать воспитывает своих и других детей вместе. Создание института сертифицированных нянь также позволит матерям уделять время и работе, и дому.

Льготы помогут многодетным семьям

Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями и мать шестерых детей Марина Семенова добавила, что одним из ключевых моментов увеличения рождаемости на Сахалине была жилищная поддержка.

"Жить с одним-двумя детьми в однокомнатной квартире тяжело, а когда их четверо, пятеро или шестеро — это совершенно невозможно", — добавила она.

© Пресс-служба Общественной палаты РФ Спикеры секции предлагали пути решения актуальных проблем многодетных семей. © Пресс-служба Общественной палаты РФ Спикеры секции предлагали пути решения актуальных проблем многодетных семей.

Сложность получения социальных услуг из-за отсутствия постоянной регистрации по месту жительства также является одной из наиболее остро стоящих проблем. Семенова привела пример: многодетная мать из Ивановской области, переехав в другое место жительства, теряет все льготы. Таким образом, она не получат их ни по месту жительства, ни по месту пребывания.

"Я считаю, что привязка к региональности — ущемление конституционных прав человека. По Конституции мы имеем право проживать на территории Российской Федерации где угодно, но почему-то соцподдержка в этом случае вообще не оказывается", — сказала она.

Для решения проблем семей с детьми Семенова предложила разработать так называемый демографический калькулятор, где человек в режиме онлайн сможет посмотреть, какие льготы и пособия он получит в зависимости от своего статуса. Упрощение подачи документов, а также продление срока их действия упростит процедуру получения социальной поддержки. Прозрачность и поддержка государства стимулируют рождение большего количества детей в семьях.

Профилактика абортов и защита детей

Руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван-чай" Элина Жгутова затронула тему абортов как опасной практики, ведущей к сокращению населения РФ.

"Для того чтобы женщина отказалась от этого ужасного поступка, достаточно малого. Иногда ей просто нужно почувствовать психологическую поддержку. Иногда ей достаточно предоставить минимальный набор — коляску, пакет для выписки и другие вещи. Именно эту поддержку оказывают волонтеры", — отметила Жгутова.

Некоммерческие организации, занимающиеся противодействием абортам, взаимодействуют с Министерством здравоохранения. Существуют кабинеты, где будущая мать может сделать УЗИ и увидеть будущего ребенка, услышать его сердцебиение.

"Это новая жизнь, это ее судьба, предназначение женщины. Процент отказов от этой процедуры велик, и мы знаем, что эта практика положительно отражается на последующей жизни этих женщин. Безусловно, это то направление, которое составляет важную часть нашей демографической политики", — добавила она.

В прошлом году 12 подобных НКО получили президентские гранты, но в основном они существуют на пожертвования, поэтому для того, чтобы количество абортов сокращалось, необходимо финансировать эти организации со стороны государства.

Депутат Государственной Думы Ирина Яровая отметила, что особое внимание необходимо обратить на информационную безопасность детей. По ее словам, увлеченность интернетом не была в достаточной степени проанализирована криминологами и психиатрами и другими стилистами с точки зрения не только положительных результатов, но и с точки зрения угроз, рисков и негативного воздействия, которое оказывается на детей.

© Пресс-служба Общественной палаты РФ Ирина Яровая сделала упор на угрозы, которые таит в себе неограниченный доступ ребенка к интернету. © Пресс-служба Общественной палаты РФ Ирина Яровая сделала упор на угрозы, которые таит в себе неограниченный доступ ребенка к интернету.

"Ребенку даже не объясняется в рамках уроков ОБЖ, как быть в этом дремучем лесу, где тебе встречаются неизвестные люди, которые побуждают тебя к тем или иным агрессивным действиям", — сказала она.

Яровая добавила, что культивирование агрессии в неокрепшей психике ребенка — это самое страшное зло. Она упомянула группы суицидальной направленности в интернете, которые могут привести к непоправимым последствиям.