Проблемы занятости населения обсудили в рамках форума "Сообщество"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вопрос безработицы и роль НКО в его решении обсудили участники секции "Национальные проекты в социальной сфере: приоритеты государства, возможности для общества".

"Нельзя говорить о производительности труда, нельзя говорить о демографии, нельзя говорить об увеличении активного долголетия, активной продолжительности жизни без формирования понятного и эффективного, прозрачного рынка труда", — подчеркнула в своем выступлении председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов отметил, что производительность труда — стержень, на котором развивается экономика. Важная роль в этой области отводится службам занятости. Несмотря на то что они справляются с поставленными задачами, им не хватает клиентоориентированности.

"Возникает вопрос: способны ли службы занятости сегодня работать как HR-агентство и психологи как служба, которая помогает и организует обучение граждан", — сказал он.

По словам главы Федеральной службы по труду и занятости, сейчас идет активная работа в этом направлении.

В решении вопросов безработицы огромную роль могут сыграть структуры гражданского общества — некоммерческие организации, а также малый бизнес, социальные предприниматели. Такое мнение высказала Елена Тополева-Солдунова, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО.

"Мы не смотрим на НКО и социальные предприятия именно как на возможность для профессиональной занятости. А это очень перспективное направление", — сказала она.

Кроме того, многие НКО занимаются как раз переобучением, переподготовкой людей старшего возраста, отметила Тополева-Солдунова.