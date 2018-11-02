Эксперты форума "Сообщество": интерес к истории страны начинается с семьи

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Проблему возрождения интереса к истории страны в российском обществе в рамках дискуссионной площадки "Семья, общество, государство: почему граждане забывают свою историю?" обсудили эксперты итогового форума "Сообщество" в Москве. Как отметили собравшиеся, прежде всего интерес к изучению истории закладывается в семье.

"История страны начинается с истории семьи. Каждая семья в разных поколениях погружена в разные периоды жизни нашей страны", — заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева. По ее словам, сейчас многие семьи за сиюминутными проблемами забывают о том, что детям надо рассказывать, откуда они, кем они могут гордиться в своей семье.

"Нельзя гордиться страной, если ты не гордишься семьей", — подчеркнула Цунаева.

Как отметила член комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, согласно данным опроса холдинга "Ромир" 2017 года, только 5% регулярно опрошенных ведут семейные архивы, а 22% — от случая к случаю, 66% — не ведут и не планируют.

В России исторически не сформировалось традиции помнить своих предков, напомнил исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. "Я думаю, ее никогда по большому счету не знали, кроме дворянских семей до революции", — сказал он. Могилевский подчеркнул, что сейчас необходимо выстраивать эту практику. В качестве успешного примера он привел деятельность "Волонтеров Победы", которые помогают восстановить историю своей семьи.

Декан факультета архивного дела РГГУ Елена Малышева подчеркнула, что для создания интереса к истории необходимо создавать историческую среду обитания с помощью образования, проведения экскурсий на историческую тематику и праздников для учащихся. При этом, по ее словам, основой исторической среды является именно семья.

"Семья, край, дом, в котором ты жил, бабушка, дедушка — это то, что будет базисом исторической среды", — подчеркнула она.

Итоговый форум "Сообщество", завершающий региональный цикл форумов Общественной палаты РФ 2018 года, проходит 2-3 ноября в Москве. Это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Форум проводится с 2015 года.