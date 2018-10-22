По ее словам, задача Центра – не только привлечь человека, но и дать ему возможность пойти дальше, реализоваться, найти единомышленников, присоединиться к действующей НКО или создать свою.

Кроме того, Центр сам проводит просветительские, образовательные и исследовательские проекты. Один из них нацелен на знакомство горожан и организаций друг с другом. Для проведения таких встреч «Благосфера» предлагает воспользоваться ее площадками.