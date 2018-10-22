Интерес к социальной активности растет. В городах для жителей создаются площадки для встреч и дискуссий, где они могут реализовать свои идеи, найти единомышленников, познакомиться с некоммерческими организациями. Такую функцию стали выполнять библиотеки, музеи, культурные центры. О новых форматах, возможностях и целях общественных пространств читайте в материале «Социального навигатора».
Центр «Благосфера» (Москва)
Центр «Благосфера» – это общественная площадка, где горожане могут пробовать себя в благотворительности и другой социальной активности, участвуя в различных проектах. Здесь проводят свои мероприятия, встречи и лекции некоммерческие организации (НКО), волонтерские сообщества, социально ответственные компании и инициативные группы.
Цель создания «Благосферы» – помочь людям сориентироваться, разобраться, сделать первый шаг в социальной активности и благотворительности, – рассказывает директор по коммуникациям и стратегическому развитию Елена Темичева.
По ее словам, задача Центра – не только привлечь человека, но и дать ему возможность пойти дальше, реализоваться, найти единомышленников, присоединиться к действующей НКО или создать свою.
Кроме того, Центр сам проводит просветительские, образовательные и исследовательские проекты. Один из них нацелен на знакомство горожан и организаций друг с другом. Для проведения таких встреч «Благосфера» предлагает воспользоваться ее площадками.
Для жителей города «Благосфера» предлагает еще два крупных проекта: «Своя лекция» и «Праздник со смыслом». Оба помогают человеку сделать первый шаг в благотворительности. В рамках «Своей лекции» любой, кому есть что рассказать, может прийти на площадку и поделиться своим социальным опытом со слушателями. Главное, по словам директора, это первый шаг – выйти на трибуну и что-то произнести.
В свою очередь «Праздник со смыслом» позволяет отметить, например, день рождения в пространстве «Благосферы», если вместо подарков гости внесут пожертвования в любую благотворительную организацию. Центр также может познакомить гостей с представителями различных НКО на своей площадке.
Помимо проектов для горожан «Благосфера» предлагает возможности для профессионального развития некоммерческого сектора. В эту программу отбираются проекты, организации и просто инициативные группы, если они направлены на расширение своей целевой аудитории. После прохождения обучения с представителями бизнес-компаний и НКО проекты получают поддержку менторов и в дальнейшем должны быть реализованы.
Следуя главной задаче центра – вовлечению новых людей в социальную активность и благотворительность, – «Благосфера» стремится к тому, чтобы каждый нашел в этом деле что-то для себя, получил новые знания и помог другим.
Ельцин-центр (Екатеринбург)
Первый и единственный президентский центр России три года назад стал точкой притяжения жителей Екатеринбурга: людей разного возраста, профессионального опыта, политических взглядов и эстетических предпочтений. Это пространство, которое объединяет культурные, исторические, образовательные и социальные проекты.
Ельцин-центр включает в себя Музей первого президента РФ, смысловое ядро комплекса, и площадки для проведения различных программ: театральных спектаклей, лекций, концертов, кинопросмотров, конференций, выставок. Кроме того, центр сотрудничает с федеральными и международными институтами.
«Площадка открывает уникальные возможности для горожан, предлагая им культурно-просветительские проекты самого современного образца. Мы больше чем президентский центр – мы развиваемся в самых разных направлениях», – рассказывает заместитель исполнительного директора Людмила Телень.
В Ельцин-центр как в общественное пространство приходят люди за реализацией своих идей, и организация им в этом помогает, поддерживает и развивает их проекты. По словам Людмилы, всех гостей площадки объединяет внутренняя свобода, что является ключевым критерием это пространства.
Как рассказывает директор музея Дина Сорокина, центр, ориентируясь на цели и задачи, прописанные в уставе, и принимая наследие благотворительного Фонда Ельцина, поддерживает молодых ученых, создает благоприятные условия для культурного обмена, реализации детских и взрослых образовательных программ, кроме того содействует проектам по расширению возможностей для людей с инвалидностью.
За три года проект вышел не только на региональный и федеральный уровни, но также и на международный благодаря привлечению проектов, спикеров, театральных постановок, концертов и выставок со всего мира. Как отмечает команда Ельцин-центра, их задача – дать возможность жителям Екатеринбурга чувствовать себя не просто регионом на Урале, а центром мировой цивилизации.
Pop-up культурный центр Textil (Ярославль)
Пространство Textil получило приставку pop up, потому что периодически собирает на своей территории активных жителей Ярославля для проведения различных культурных событий. Горожане, которые хотят улучшать среду вокруг себя, встречаются на площадке бывшего хлопкового склада текстильной фабрики.
Мероприятия для местных жителей проводятся раз в месяц, летом – чаще, в формате городского выходного. Цель проекта – сделать так, чтобы в конце рабочей недели люди хотели остаться в городе и провести эти дни не только в кругу семьи, но и познакомились с другими горожанами.
«Уникальность нашего проекта – это не просто попытка сделать творческий кластер, а это желание остаться в родном городе, создать в нем интересную площадку, где каждый может реализовать свой талант, не уезжая при этом в столицу», – рассказывает куратор центра Сергей Кремнев.
Пространство Textil предлагает несколько форматов мероприятий, самый популярный из которых – это блошиный рынок, куда люди не только приносят ненужные им вещи, но и знакомятся друг с другом. Также на площадке проводятся лекции, конференции, в том числе международные – в результате были организованы совместные проекты с активистами из Швеции и Польши.
При этом Textil мотивирует горожан делиться своими идеями о том, каким бы они хотели видеть следующее мероприятие – эти идеи организаторы помогают реализовать жителям на площадке самостоятельно, поддерживая их: так рождаются фотовыставки, концерты, семейные кафе, книжные фестивали, проекты по устройству в семьи бездомных животных. Кроме того, в рамках мероприятий экологи часто проводят лекции по осознанному потреблению ресурсов. По словам куратора, очень важно, что как культурный центр Textil формирует ценности городской культуры.
Задача команды – научить горожан самостоятельно определять свои потребности и предпринимать действия без активного участия городской администрации или инвесторов. Сергей Кремнев подчеркивает, что один из самых сложных вопросов – это то, как выстроить отношения жителей с местной администрацией и быть друг другу полезными.
По словам куратора, Textil стремится развернуть горожан друг другу, а не в сторону Москвы или соседних городов, чтобы люди разных социальных и возрастных групп почувствовали себя общностью.
Коворк-студия «Библиóтика» (Ижевск)
Пространство «Библиóтика» возникло в рамках творческого агентства. Изначально обладая большой коллекцией профессиональной иностранной литературы, в дальнейшем студия обзавелась еще небольшим коворкингом, переговорными комнатами, лекторием и кофе-баром.
В результате пространство оказалось не только местом встречи сотрудников из других городов, привлеченных специалистов и клиентов агентства, но и общественной творческой площадкой, где собираются креативные люди города, обмениваются опытом, делятся знаниями и создают новые проекты.
Свободный доступ к библиотеке в свою очередь работает на лояльность гостей коворк-студии. Постоянные посетители получают читательский билет и могут здесь же ознакомиться с книгами. Это вылилось в один из проектов студии «Книжный клуб», где посетители рассказывали о прочитанном.
Человека к лучшему меняют только книги и люди. Соответственно, чтобы изменить к лучшему как можно больше людей, надо сделать и книги, и людей доступными, – утверждает основатель студии Сергей Грудцын.
А для этого, по словам Сергея, нужны мероприятия, встречи, события. Все мероприятия студии – это мини-проекты сотрудников агентства: будь то книжный клуб, лекции о мировых дизайнерах, обсуждение ошибок различных творческих проектов, создание серий коротких видео-презентаций обо всем на свете или завтраки с неудобными вопросами.
Создатели «Библиóтики» считают, что благодаря их коворк-студии они не только повышают уровень креативных профессионалов, но и улучшают свой город. Знакомя своих гостей с полезными спикерами, в том числе «прокачивая» тем самым своих конкурентов, студия в целом повышает значимость творческой профессии в жизни людей.
Интересно, что посещение студии бесплатно, но есть одно условие для того, чтобы люди были более внимательны к пространству, куда они приходят: существует символическая сумма, которую нужно оставить кофе-бармену в обмен на напиток.
Пространство «Штаб» (Смоленск)
Изначально городской бизнес-клуб для встреч предпринимателей, в дальнейшем он преобразовался в пространство, куда стали приходить люди, которым «не все равно», те, кто помимо работы еще находили время для городских инициатив и самостоятельно инициировали проекты, будь то сбор батареек или поисковый отряд.
Этот принцип самоорганизации, когда люди видят проблему и предлагают ее решение, лежит в основе деятельности «Штаба». Единственное, чего не хватало в городе для таких активистов, – это площадка для сбора и реализации своих идей. Так родилось это общественное пространство, полное название которого звучит как «Штаб городских лидеров».
Главная концепция клуба – это «горизонтальный» город, когда в центр происходящего становится жизнь человека, его повседневность без прикрас. В его рамках реализуется шесть таких проектов, где команда вместе с горожанами изучает город и сообщество его жителей. На площадке проходят показы документального кино о смолянах, проходят выставки фотографий, а также разыгрываются спектакли о жизни обычного человека в родном городе.
Кроме того, в рамках этого проекта команда «Штаба» работает с архивными дневниками, устраивает авторские экскурсии «местным от местных». При этом, как рассказывает куратор пространства Денис Никитас, экскурсии проводятся по современному городу, чтобы знакомить реальных людей между собой – так у них будет возможность организоваться и реализовать новые идеи.
Познакомившись с разными людьми, человек сможет решать задачи через личные контакты, то есть горизонтальные связи, что быстрее и эффективнее. Мы как пространство помогаем таким людям познакомиться с единомышленниками, – отмечает Денис.
Каждый день «Штаб» проводит различные мероприятия социальной направленности. Например, в выходные реализуются проекты гражданского образования, когда сами горожане становятся спикерами и делятся своими идеями с другими. Также команда проводит занятия школы социальной грамотности, где рассказывает о проектах, к которым может присоединиться каждый: донорство, наставники для детей-сирот, поисковый отряд, «зеленый» город, собачий приют, экологическое волонтерство.
Кроме того, «Штаб» предоставляет площадку для интересного досуга: шахматы и настольные игры, научный лекторий, йога, социальные танцы, где люди могут знакомиться, бизнес-завтраки. По словам куратора, спрос на участие в социальной активности в городе есть и команда «Штаба» хотела бы вложить в жителей эти ценности, чтобы как можно больше людей подключились к самоорганизованной и ответственной жизни.
Коворкинг «Клевер» (Пенза)
«Клевер» – это открытое пространство для встреч участников некоммерческих организаций, городских сообществ и активистов города Пензы. Коворкинг был открыт в августе 2018 года по инициативе регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз».
Как объяснил директор фонда Олег Шарипков, название «Клевер» объединяет в себе две идеи: с одной стороны, молодого и зеленого, как этот цветок, пространства, а с другой стороны, умного – от английского слова 'clever '.
По словам Олега, идея пришла после проведенного в Пензе форума городских сообществ, когда стало понятно, что активистам не хватает постоянного места, где бы они могли встречаться и обсуждать свои проекты.
Пензенский коворкинг помогает участникам онлайн-сообществ выйти из соцсетей и встретиться лично. Как считает Олег, обсуждать идеи, глядя друг в другу в глаза, значительно эффективнее. Кроме того, в едином пространстве активные горожане знакомятся друг с другом, и в результате могут завязаться новые проекты.
Сверхцель «Клевера» – сделать жизнь в городе интереснее. А такой ее делают городские сообщества, – отмечает директор.
«Самое главное, что такие онлайн-сообщества в дальнейшем могут стать общественными организациями, фондами, создать ИП. А это уже экономика, привлечение ресурсов, налоги, занятость. По сути, мы тем самым развиваем некоммерческий сектор экономики», – рассказывает он.
В коворкинг на 50 человек приходят совершенно разные активные группы, начиная от защитников бездомных животных и заканчивая детскими благотворительными фондами. Например, по словам Олега, у них проводит занятия по национальному языку и танцу армянская диаспора города, представители которой не ожидали такого предложения и очень благодарны пространству за такую возможность.
Арт-пространство Agriculture club (Петрозаводск)
У основательницы Agriculture club журналиста Натальи Ермолиной идея создания общественного пространства родилась из желания поддерживать контакт с интересными людьми, у которых она брала интервью. Она поняла, что ее способность к коммуникации может помочь укреплять связь с городом через организацию мероприятий для его жителей. К тому же, по словам Натальи, тогда в Петрозаводске не было таких мест для встреч, где горожане могли не просто прийти, послушать и уйти, но и подискутировать, услышать глубокую обратную связь, а кроме того свободно высказать свое мнение.
Название клуба получилось из его изначально шутливого определения как сельский клуб в центре города. Таким образом пространство бросает вызов гламуру и высокомерию, подчеркивая, что это место, где все просто, где людям будет комфортно, где они могут высказаться и привнести любую инициативу.
Вокруг клуба формируется культурное сообщество города – интеллектуальная элита, представители креативного класса и в целом люди, которые стремятся к духовному росту, развитию.
Всех, кто к нам приходит, объединяет свобода, потому что мы себя позиционируем как дом равенства, место без начальства. Наш формат существования – это равноправное взаимодействие всех людей в одном пространстве, – рассказывает директор клуба.
Когда площадка только начинала свою деятельность, по словам Натальи, команда не знала, что нужно городу, и в результате первая большая аудитория пришла на интеллектуальные встречи, которые сейчас проходят два раза в месяц под названием «Умная пятница» как вечер коротких лекций от местных экспертов на разные темы.
Другим самым востребованным проектом стали ночные читки современных пьес молодых драматургов. Это произведения, которые еще не успели выйти в театре. Профессиональные актеры читают их только один раз, а за постановку отвечает театральный режиссер.
Пространство объединяет в себе также множество маленьких проектов, как, например, литературный клуб, где гости обсуждают новинки книг, или изучение финского языка – каждый человек может прийти с инициативой и предложить свою идею занятия.
Творческая усадьба «Гуслица» (Подмосковье)
Арт-резиденция «Гуслица» сформировалась как сообщество нового типа, которое объединяет представителей творческих профессий, – художников, скульпторов, музыкантов, хореографов, дизайнеров, а также волонтеров. Усадьба расположена в здании бывшей текстильной мануфактуры XIX века в селе Ильинский погост Московской области.
Изначальной целью создания культурного центра было восстановление ремесел старинной гуслицкой волости, возрождение местной росписи – особого вида орнамента, которым украшали тексты в старообрядческих певческих книгах. Небольшое пространство для творчества превратилось в арт-резиденцию с несколькими ремесленными мастерскими. Художники разных направлений работают, проводят мастер-классы и живут в усадьбе.
Цель «Гуслицы» как проекта – преобразование общества потребителей в общество созидателей. По словам куратора волонтерской программы Ольги Беловой, через мастерство происходит работа над собой, и именно вектор на личное саморазвитие является главным принципом этого пространства, как и взаимная поддержка и уважение.
В усадьбе мы выстраиваем новую модель общества – где люди общаются не по принципу выиграл-проиграл, а, наоборот, когда оба выигрывают, то есть позволяют друг другу быть собой, – делится Ольга.
Того же понимания организаторы придерживаются в своей волонтерской программе. Практически вся команда «Гуслицы» состоит из добровольцев, для которых усадьба создает условия поиска себя и определения занятия в жизни. Живя здесь, человек пробует себя в быту и разнообразной художественной деятельности, раскрывает свои способности и понимает, куда ему двигаться дальше.
Беседовала Ольга Дадыкина
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