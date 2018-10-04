На форуме в Южно-Сахалинске обсудили доступ НКО на рынок социальных услуг

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Проектная сессия "Доступ НКО на рынок социальных услуг" прошла на форуме "Сообщество" в Южно-Сахалинске, сообщает сайт Общественной палаты РФ. Открывая встречу, председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова рассказала о значимости некоммерческих организаций в качестве поставщиков социальных услуг.

"В последние годы мы концентрируемся на теме НКО как поставщиков социальных услуг. Сегодня мы с коллегами пытаемся как-то сдвинуть эту тему для ее дальнейшего развития. Мы можем оказывать нашим гражданам в разных сферах услуги, как это делают бюджетные учреждения, и получать возмещение за предоставленные услуги из бюджета. При этом в сфере предоставления услуг в большей степени все же сохраняется бюджетный сектор, но для НКО здесь тоже есть место", — отметила Тополева-Солдунова.

Одна из проблем развития сферы НКО связана, по мнению члена ОП РФ, с формами взаимодействия НКО, бизнеса и государства.

"НКО, которые занимаются предпринимательской деятельностью, оказывают услуги, но не имеют возможностей, которые есть у малого бизнеса: в частности, они не могут получать кредиты по льготным ставкам, отчетность у них сложнее и т.д. Мы ставим вопрос по уравниванию в этом плане бизнеса и НКО. Выходит, что то, что можно малому бизнесу, нельзя НКО. Этим занимается Минэкономразвития РФ, но вопрос продвигается сложно", — отметила член ОП РФ.

Директор Центра развития гражданского общества, некоммерческого сектора и социально ориентированных НКО (СО НКО) Российского государственного социального университета Оксана Коротеева рассказала о ранее проведенной дискуссионной площадке с представителями НКО и органов власти в Южно-Сахалинске, где были разработаны примерные дорожные карты для развития некоммерческого сектора. В свою очередь представитель минздрава Сахалинской области Татьяна Молчановская презентовала дорожную карту по обеспечению доступа НКО в отрасли здравоохранения.

Участники встречи также рассказали о том, что на муниципальном уровне при создании НКО, подаче заявки в Фонд президентских грантов прослеживается дефицит квалифицированных кадров.