На форуме "Сообщество" обсудят развитие Дальневосточного округа

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. 3 октября в Южно-Сахалинске начал работу седьмой форум "Сообщество", посвященный поиску решений актуальных проблем развития Дальневосточного округа, организованный Общественной палатой Российской Федерации, сообщает пресс-служба форума.
"К сожалению, пока не все инструменты социально-экономического развития региона работают так, как хотелось бы", — отметил Максимов.
В выработке предложений по развитию Дальнего Востока примут участие ведущие российские политические и общественные деятели, ученые, эксперты, которые обсудят экономическую и демографическую политику, налоговые и административные льготы как инструменты развития Дальнего Востока, транспортную связанность российских территорий, человеческий потенциал региона и другие актуальные темы.
Участники форума смогут обменяться идеями о развитии территории на многочисленных дискуссионных площадках, мастер-классах и форсайт-сессиях.
Для России развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века, однако, чтобы достичь амбициозных целей, поставленных президентом в статье, опубликованной к 25-му саммиту АТЭС, предстоит решить немало проблем, уверены члены ОП РФ.