На форуме "Сообщество" обсудят развитие Дальневосточного округа

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. 3 октября в Южно-Сахалинске начал работу седьмой форум "Сообщество", посвященный поиску решений актуальных проблем развития Дальневосточного округа, организованный Общественной палатой Российской Федерации, сообщает пресс-служба форума.

По словам председателя комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрея Максимова, в прошлом году на форуме "Сообщество" во Владивостоке уже обсуждались действующие в настоящее время механизмы экономического стимулирования развития: ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития), ОЭЗ (особые экономические зоны), свободный порт Владивосток — это особые режимы хозяйствования, которые вводит государство в определенных приоритетных точках.

"К сожалению, пока не все инструменты социально-экономического развития региона работают так, как хотелось бы", — отметил Максимов.

В выработке предложений по развитию Дальнего Востока примут участие ведущие российские политические и общественные деятели, ученые, эксперты, которые обсудят экономическую и демографическую политику, налоговые и административные льготы как инструменты развития Дальнего Востока, транспортную связанность российских территорий, человеческий потенциал региона и другие актуальные темы.

Участники форума смогут обменяться идеями о развитии территории на многочисленных дискуссионных площадках, мастер-классах и форсайт-сессиях.

Для России развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века, однако, чтобы достичь амбициозных целей, поставленных президентом в статье, опубликованной к 25-му саммиту АТЭС, предстоит решить немало проблем, уверены члены ОП РФ.