На "Фабрике пространств" обсудят изменения модели социальных институтов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вторая всероссийская конференция "Фабрика пространств" пройдет 11 октября в центре развития социальной активности и благотворительности "Благосфера". В ней примут участие представители музеев, театров, библиотек, культурных центров, коворкингов и арт-кварталов, вовлекающих граждан в социальную активность, сообщает пресс-служба центра.

Темой второй конференции стала "Трансформация". Спикеры общественных пространств России и стран ближнего зарубежья обсудят вопросы современных социальных институтов, в частности почему все больше из них выбирают путь общественного пространства и зачем узконаправленные учреждения стали вовлекать своих посетителей в социальную деятельность.



Эксперты "Фабрики пространств" познакомят с различными видами пространств, обменяются опытом, проведут интерактивные сессии и паблик-токи.