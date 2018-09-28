В Элисте пройдет конкурс профессионального мастерства среди инвалидов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Элисте пройдет региональный конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
Чемпионат проводится для содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья и направлен на развитие мастерства, повышение престижа рабочих профессий и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования и трудоустройству.
Региональный чемпионат пройдет по 10 компетенциям.
На базе Элистинского политехнического колледжа создан региональный центр компетенций "Абилимпикс". Распоряжением правительства Республики Калмыкия также был утвержден организационный комитет по подготовке и проведению регионального чемпионата, обучены эксперты для организации.
Центр компетенций помогает волонтерам в сопровождении регионального чемпионата, в котором примут участие школьники, студенты и специалисты региона.
Конкурс профессионального мастерства в том числе активизирует профориентационную работу среди молодежи.