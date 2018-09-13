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Благотворительная выставка "Натюрморт: живые картины – живые дети"

(обновлено: 19:01 13.09.2018)
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Директор фонда Детские сердца Катя Бермант и актриса Нелли Уварова
Художник Наталья Пронченко и ее цветы, за которые предложили пока что 80 тысяч рублей
Художники Михаил Алдашин и Андрей Бильжо
Актер и режиссер Александр Карпиловский ставит лайк картине Александры Новоселовой
Катя Бермант вручает орден фонда Детские сердца актрисе Мириам Сехон
Катя Бермант ведет экскурсию
Благотворительный фонд Детские сердца работает с 2002 года, помогает детям с врожденным пороком сердца
На выставке представлено более 87 работ
63 художника из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Тель-Авива и Иерусалима передали работы для выставки в пользу больного ребенка
Посмотреть картины можно до 15 сентября
© Александр СоринДиректор фонда "Детские сердца" Катя Бермант и актриса Нелли УвароваДиректор фонда Детские сердца Катя Бермант и актриса Нелли Уварова
© Александр Сорин
Директор фонда "Детские сердца" Катя Бермант и актриса Нелли Уварова
© Александр СоринХудожник Наталья Пронченко и ее цветы, за которые предложили пока что 80 тысяч рублейХудожник Наталья Пронченко и ее цветы, за которые предложили пока что 80 тысяч рублей
© Александр Сорин
Художник Наталья Пронченко и ее цветы, за которые предложили пока что 80 тысяч рублей
© Александр СоринХудожники Михаил Алдашин и Андрей БильжоХудожники Михаил Алдашин и Андрей Бильжо
© Александр Сорин
Художники Михаил Алдашин и Андрей Бильжо
© Александр СоринАктер и режиссер Александр Карпиловский ставит лайк картине Александры НовоселовойАктер и режиссер Александр Карпиловский ставит лайк картине Александры Новоселовой
© Александр Сорин
Актер и режиссер Александр Карпиловский ставит лайк картине Александры Новоселовой
© Александр СоринКатя Бермант вручает орден фонда "Детские сердца" актрисе Мириам СехонКатя Бермант вручает орден фонда Детские сердца актрисе Мириам Сехон
© Александр Сорин
Катя Бермант вручает орден фонда "Детские сердца" актрисе Мириам Сехон
© Анна Владимирова-ЛавроваКатя Бермант ведет экскурсиюКатя Бермант ведет экскурсию
© Анна Владимирова-Лаврова
Катя Бермант ведет экскурсию
© Анна Владимирова-ЛавроваБлаготворительный фонд "Детские сердца" работает с 2002 года, помогает детям с врожденным пороком сердцаБлаготворительный фонд Детские сердца работает с 2002 года, помогает детям с врожденным пороком сердца
© Анна Владимирова-Лаврова
Благотворительный фонд "Детские сердца" работает с 2002 года, помогает детям с врожденным пороком сердца
© Анна Владимирова-ЛавроваНа выставке представлено более 87 работНа выставке представлено более 87 работ
© Анна Владимирова-Лаврова
На выставке представлено более 87 работ
© Анна Владимирова-Лаврова63 художника из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Тель-Авива и Иерусалима передали работы для выставки в пользу больного ребенка63 художника из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Тель-Авива и Иерусалима передали работы для выставки в пользу больного ребенка
© Анна Владимирова-Лаврова
63 художника из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Тель-Авива и Иерусалима передали работы для выставки в пользу больного ребенка
© Анна Владимирова-ЛавроваПосмотреть картины можно до 15 сентябряПосмотреть картины можно до 15 сентября
© Анна Владимирова-Лаврова
Посмотреть картины можно до 15 сентября
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Благотворительная выставка "Натюрморт: живые картины – живые дети" открылась в Москве 11 сентября 2018 года. Ее организатор – фонд "Детские сердца", который устраивает подобные акции восьмой год подряд.
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