Новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия"

Круглый стол, посвященный новому порядку оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия".

Участники:

— главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Наталья МАНТУРОВА;

— главный акушер-гинеколог Российской Федерации, руководитель отделения оперативной гинекологии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Лейла АДАМЯН;

— руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей ПЛУТНИЦКИЙ;

— главный внештатный специалист – оториноларинголог Минздрава России, директор ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии" ФМБА России, член профильной комиссии Минздрава России, член-корреспондент РАН Николай ДАЙХЕС;

— начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населения Росздравнадзора Анатолий ШАРОНОВ;

— академик РАН, директор ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Анатолий КУЛАКОВ;

— президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, доцент кафедры пластической хирургии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Константин ЛИПСКИЙ;

— заведующий кафедрой пластической и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования", член профильной комиссии Минздрава России Александр НЕРОБЕЕВ;

— окружной внештатный специалист – пластический хирург Департамента здравоохранения города Москвы по ЮВАО, заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн № 2" Семен ГОРИН;

— окружной внештатный специалист – пластический хирург Департамента здравоохранения города Москвы по ЦАО, руководитель клиники пластической хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России, профессор кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член профильной комиссии Минздрава России Валентин ШАРОБАРО.

Эксперты осветили основные изменения порядка оказания соответствующей медицинской помощи, а также обсудили возможность работы в этой сфере с детьми.